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Штрафы выросли до 8,6 тыс. грн — что нужно знать о незаконной вырубке елок

29 ноября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Незаконная вырубка елок – какие штрафы в 2023 году
Срубленная елка. Фото: Вечерний Киев
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине работники Государственной экологической инспекции перед новогодними праздниками начали мероприятия по предотвращению правонарушений при заготовке и продаже новогодних елок. В некоторых регионах штрафы выросли.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

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Наказание за незаконную порубку деревьев

Там напоминают, что согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная вырубка деревьев предусматривает наказание в виде штрафных санкций и даже уголовной ответственности.

Как отмечают в ведомстве, за незаконную порубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка в 2023 году взимают следующие штрафы:

  • для граждан — от 510 до 1,02 тыс. гривен;
  • для должностных лиц — от 2,55 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

В защитных лесных насаждениях согласно ст. 65 КУоАП штрафы следующие:

  • для граждан — от 510 до 765 гривен;
  • для должностных лиц — от 1,02 тыс. до 1,5 тыс. гривен.

Кроме того, самовольная порубка хвойных насаждений, нанесшая вред лесу, в зависимости от диаметра ствола дерева обойдется в:

  • до 10 сантиметров — 758,7 тыс. гривен;
  • 10,1 — 18 сантиметров — 3,43 тыс. гривен.

За противоправную порубку деревьев в пределах населенных пунктов по ст. 153 КУоАП суммы штрафов таковы:

  • для граждан — до 510 гривен;
  • для должностных лиц — до 850 гривен.

Сумма ущерба, которую необходимо возместить за каждое самовольно срубленное хвойное насаждение в зависимости от диаметра дерева в пределах населенных пунктов такова:

  • до 6 сантиметров — 800 гривен;
  • от 6,1 — 10 сантиметров — 1,15 тыс. гривен;
  • от 10,1 до 14 сантиметров — 1,5 тыс. гривен.

"Одновременно информируем о том, что за незаконную рубку деревьев, а именно хвойных насаждений в пределах территорий природно-заповедного фонда, расчеты размера нанесенного ущерба существенно выросли — за незаконную порубку хвойного дерева до 10 см придется оплатить 8 621,46 грн. предусмотрена и уголовная ответственность", — подчеркнули в Госэкоинспекции Тернопольской области.

Что еще стоит знать

Напомним, в ряде регионов Украины возобновились сезонные продажи новогодних елок. Эксперты рассказали о ценах и на что следует обратить внимание.

Также мы писали, что в Государственной службе Украины по вопросам труда рассказали, какими будут штрафы за нелегальный труд. В расчете будут применять размер минимальной зарплаты, который должен повыситься в 2024 году.

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