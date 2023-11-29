Незаконна вирубка ялинок — які штрафи у 2023 році

Зрубана ялинка. Фото: Вечірній Київ

В Україні працівники Державної екологічної інспекції перед новорічними святами розпочали заходи із запобігання правопорушень під час заготівлі та продажу новорічних ялинок. У деяких регіонах штрафи зросли.

Про це інформує пресслужба Держекоінспекції.

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Покарання за незаконну порубку дерев

Там нагадують, згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка дерев передбачає покарання у вигляді штрафних санкцій та навіть кримінальної відповідальності.

Як зазначають у відомстві, за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняку у 2023 році стягують такі штрафи:

для громадян — від 510 до 1,02 тис. гривень;

для посадовців — від 2,55 тис. до 5,1 тис. гривень.

У захисних лісових насадженнях відповідно ст. 65 КУпАП штрафи такі:

для громадян — від 510 до 765 гривень;

для посадовців — від 1,02 тис. до 1,53 тис. гривень.

Окрім того, самовільна порубка хвойних насаджень, яка завдала шкоди лісу, залежно від діаметра стовбура дерева обійдеться в:

до 10 сантиметрів — 758,7 тис. гривень;

10,1 — 18 сантиметрів — 3,43 тис. гривень.

За протиправну порубку дерев в межах населених пунктів за ст. 153 КУпАП суми штрафів такі:

для громадян — до 510 гривень;

для посадових осіб — до 850 гривень.

Сума збитків, яку необхідно відшкодувати за кожне самовільно зрубане хвойне насадження залежно від діаметра дерева в межах населених пунктів така:

до 6 сантиметрів — 800 гривень;

від 6,1 — 10 сантиметрів — 1,15 тис. гривень;

від 10,1 до 14 сантиметрів — 1,5 тис. гривень.

"Одночасно інформуємо про те, що за незаконну рубку дерев, а саме хвойних насаджень в межах територій природно-заповідного фонду, розрахунки розміру завданої шкоди суттєво зросли — за незаконну порубку хвойного дерева до 10 см доведеться сплатити 8 621,46 грн. Крім того, передбачено і кримінальну відповідальність", — наголосили у Держекоінспекції Тернопільської області.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у низці регіонів України відновилися сезонні продажі новорічних ялинок. Експерти розповіли про ціни та на що слід звернути увагу.

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