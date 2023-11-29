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Штрафи зросли до 8,6 тис. грн — що треба знати про незаконну вирубку ялинок

29 листопада 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Незаконна вирубка ялинок — які штрафи у 2023 році
Зрубана ялинка. Фото: Вечірній Київ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні працівники Державної екологічної інспекції перед новорічними святами розпочали заходи із запобігання правопорушень під час заготівлі та продажу новорічних ялинок. У деяких регіонах штрафи зросли.

Про це інформує пресслужба Держекоінспекції.

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Покарання за незаконну порубку дерев

Там нагадують, згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка дерев передбачає покарання у вигляді штрафних санкцій та навіть кримінальної відповідальності.

Як зазначають у відомстві, за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняку у 2023 році стягують такі штрафи:

  • для громадян — від 510 до 1,02 тис. гривень;
  • для посадовців — від 2,55 тис. до 5,1 тис. гривень.

У захисних лісових насадженнях відповідно ст. 65 КУпАП штрафи такі:

  • для громадян — від 510 до 765 гривень;
  • для посадовців — від 1,02 тис. до 1,53 тис. гривень.

Окрім того, самовільна порубка хвойних насаджень, яка завдала шкоди лісу, залежно від діаметра стовбура дерева обійдеться в:

  • до 10 сантиметрів — 758,7 тис. гривень;
  • 10,1 — 18 сантиметрів — 3,43 тис. гривень.

За протиправну порубку дерев в межах населених пунктів за ст. 153 КУпАП суми штрафів такі:

  • для громадян — до 510 гривень;
  • для посадових осіб — до 850 гривень.

Сума збитків, яку необхідно відшкодувати за кожне самовільно зрубане хвойне насадження залежно від діаметра дерева в межах населених пунктів така:

  • до 6 сантиметрів — 800 гривень;
  • від 6,1 — 10 сантиметрів — 1,15 тис. гривень;
  • від 10,1 до 14 сантиметрів — 1,5 тис. гривень.

"Одночасно інформуємо про те, що за незаконну рубку дерев, а саме хвойних насаджень в межах територій природно-заповідного фонду, розрахунки розміру завданої шкоди суттєво зросли — за незаконну порубку хвойного дерева до 10 см доведеться сплатити 8 621,46 грн. Крім того, передбачено і кримінальну відповідальність", — наголосили у Держекоінспекції Тернопільської області.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у низці регіонів України відновилися сезонні продажі новорічних ялинок. Експерти розповіли про ціни та на що слід звернути увагу.

Також ми писали, що у Державній службі України з питань праці розповіли, якими будуть штрафи за нелегальну працю. У розрахунку застосовуватимуть розмір мінімальної зарплати, який має підвищитися у 2024 році.

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