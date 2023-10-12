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Шуляк назвали три области, которые получили больше денег на восстановление жилья

12 октября 2023 17:23
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Шуляк назвала ТОП-3 области, которые получили больше денег на восстановление жилья
Поврежденный дом вследствие ракетного удара. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине продолжает действовать программа ''єВідновлення'', заявления рассматриваются от людей из любых регионов. Уже есть области, которые получили самую большую сумму выплат по поврежденному жилью.

ТОП-3 лидера назвала глава комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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"Наибольшая сумма выплат по поврежденному жилью в Харьковской области — 460 млн гривен. На втором месте Киевская область — здесь уплачено 367 млн гривен. На третьем месте Николаевская область — 68 млн гривен. Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине", — сказала Шуляк.

''еВосстановление''
Цифры выплат по программе '''єВідновлення''. Фото: Елена Шуляк

Недавно Верховная Рада проголосовала за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье. Выплаты по новой форме компенсаций начнутся с 1 января 2024 года.

Напомним, в рамках программы ''єВідновлення'' лидирующей по сумме выплат является Харьковская область, однако больше всего заявлений отработано по Киеву. Донецкая область оказалась на третьем месте по заявлениям на получение компенсации за разрушенное жилье.

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