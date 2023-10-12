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Шуляк назвали три області, які отримали найбільше грошей на відновлення житла

12 жовтня 2023 17:23
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Шуляк назвала ТОП-3 області, які отримали найбільше грошей на відновлення житла
Пошкоджений будинок внаслідок ракетного удару. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні продовжує діяти програма ''єВідновлення'', заяви розглядаються від людей з будь-яких регіонів. Вже є області, які отримали найбільшу суму виплат за пошкоджене житло. 

ТОП-3 лідери назвала голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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"Найбільша сума виплат за пошкоджене житло у Харківській області — 460 млн гривень. На другому місці Київська область — тут сплачено 367 млн гривень. На третьому місці Миколаївська область —  68 млн гривень. Разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні", — сказала Шуляк.

''єВідновлення''
Цифри виплат за програмою ''єВідновлення". Фото: Олена Шуляк

Додамо, нещодавно Верховна Рада проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло. Виплати за новою формою компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. 

Нагадаємо, в рамках програми ''єВідновлення'' лідируючою за сумою виплат є Харківська область, однак найбільше заяв відпрацьовано по Києву. Донецька область опинилася на третьому місці щодо заяв на отримання компенсації за зруйноване житло. 

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