Шуляк назвала ТОП-3 області, які отримали найбільше грошей на відновлення житла

Пошкоджений будинок внаслідок ракетного удару. Фото: з відкритих джерел

В Україні продовжує діяти програма ''єВідновлення'', заяви розглядаються від людей з будь-яких регіонів. Вже є області, які отримали найбільшу суму виплат за пошкоджене житло.

ТОП-3 лідери назвала голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Читайте також:

"Найбільша сума виплат за пошкоджене житло у Харківській області — 460 млн гривень. На другому місці Київська область — тут сплачено 367 млн гривень. На третьому місці Миколаївська область — 68 млн гривень. Разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні", — сказала Шуляк.

Цифри виплат за програмою ''єВідновлення". Фото: Олена Шуляк

Додамо, нещодавно Верховна Рада проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло. Виплати за новою формою компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, в рамках програми ''єВідновлення'' лідируючою за сумою виплат є Харківська область, однак найбільше заяв відпрацьовано по Києву. Донецька область опинилася на третьому місці щодо заяв на отримання компенсації за зруйноване житло.