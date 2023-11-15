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Шуляк объяснила, зачем Украине необходимо создание индустриальных парков

15 ноября 2023 18:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Шуляк объяснила, зачем Украине необходимо создание индустриальных парков
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: Слуга народа
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Для обновления Украины по европейским стандартам необходимы иностранные инвестиции. Их можно привлечь путем развития индустриальных парков и проекта господдержки украинским и иностранным инвесторам.

Об этом рассказала председатель комитета Совета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Создание индустриальных парков в Украине

По ее словам, Украина обрадуется каждому предприятию, которое будет запускаться или возвращаться, ведь это увеличит количество рабочих мест и поступления в бюджет в виде налогов.

По последним данным, в Украине уже работает 68 индустриальных парков — 48 из них как управляющие, а у 18 уже есть резиденты. И дальнейшее появление новых будет означать ускоренные процессы экономического развития в каждом территориальном обществе, где они будут запускаться.

"Индустриальные парки — очень хороший пример ускоренного развития, который мы можем наблюдать в других странах. Есть прекрасные кейсы в Восточной Европе, Азии, США и Турции. Мы взяли их самые действенные наработки, которые будем сейчас воплощать в Украине, ведь соответствующее законодательство — Закон Украины" Об индустриальных парках" — у нас уже заработало", — рассказала Шуляк.

Она подчеркнула: среди сфер, где такой формат организации бизнеса будет максимально необходим — перерабатывающая промышленность, информационные технологии, научно-исследовательская деятельность.

Среди стимулов, которые Украина готова предложить для создания как можно большего количества индустриальных парков, есть и таможенные, и налоговые послабления.

В частности, освобождение от налога на прибыль в течение следующих десяти лет. Также достаточно эффективным стимулом для международных инвесторов в индустриальные парки может стать страхование военных рисков.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины рассказало о возможности для украинского бизнеса выйти на международный уровень — рынок Польши. Чтобы установить новые контакты, необходимо успеть пройти регистрацию.

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