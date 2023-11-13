Бізнесу допоможуть вийти на ринок Польщі — деталі програми Мінцифри

Людина за комп'ютером. Фото: Unplush

Міністерство цифрової трансформації України розповіло про можливість для українського бізнесу вийти на міжнародний рівень — ринок Польщі. Щоб встановити нові контакти, потрібно встигнути пройти реєстрацію.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

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Як вийти на ринок Польщі

Як зазначають у відомстві, йдеться про безоплатний онлайн-інструмент, покликаний допомогти бізнесменам встановити контакти із польськими підприємствами.

У рамках програми 30 малих та середніх бізнесів матимуть змогу додати інформацію про свою компанію у Каталог українських виробників, котрі мають намір вийти на ринок сусідньої країни.

У Мінцифри наголосили, що підприємствам, які візьмуть участь у програмі, буде надано:

експертний супровід;

підтримку у налагодженні партнерства;

адаптацію інформації для Каталогу;

переклад даних про бізнес польською та англійською мовами.

Умови участі у програмі

Зокрема, учасники програми мають відповідати таким умовам:

малі (не більше 50 осіб) та середні підприємства (максимум 250 осіб) з усіх регіонів країни (згідно із законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні");

підприємства будь-якої форми власності (ФОП та юрособи) з будь-яких областей країни (включно із переміщеними), які офіційно зареєстровані та ведуть діяльність в Україні, можуть вести діяльність в інших країнах;

можливість надання підтверджувальних документів щодо фінзвітності та сплати податків протягом 2021–2022 років;

мінімум 51% бізнесу належить громадянам України (згідно зі Статутом).

Подавати заявки можна за наступним посиланням. Реєстрація діятиме до 30 листопада 2023 року.

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Нагадаємо, в Україні з 1 грудня поточного року частково повернуться документальні податкові перевірки бізнесу. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна рада у другому читанні.

Також ми писали, що українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних. Такі зміни ухвалив Кабінет міністрів.