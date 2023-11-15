Шуляк пояснила, навіщо Україні необхідне створення індустріальних парків

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: Слуга народу

Для відновлення України за європейськими стандартами необхідні іноземні інвестиції. Їх можна залучити шляхом розвитку індустріальних парків та проєкту держпідтримки українським та іноземним інвесторам.

Про це розповіла голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Створення індустріальних парків в Україні

За її словами, Україна буде рада кожному підприємству, що запускатиметься або повертатиметься, адже це збільшить кількість робочих місць та надходження до бюджету у вигляді податків.

За останніми даними, в Україні вже працює 68 індустріальних парків — 48 з них як керуючі, а у 18 вже є резиденти. І подальша поява нових означатиме пришвидшені процеси економічного розвитку у кожній територіальній громаді, де вони будуть запускатися.

"Індустріальні парки — дуже гарний приклад прискореного розвитку, який ми можемо спостерігати в інших країнах. Є прекрасні кейси у Східній Європі, Азії, США і Туреччині. Ми взяли їх найдієвіші напрацювання, які зараз втілюватимемо в Україні, адже відповідне законодавство — Закон України "Про індустріальні парки" — у нас уже запрацювало", — розповіла Шуляк.

Вона наголосила: серед сфер, де такий формат організації бізнесу буде максимально потрібним — переробна промисловість, інформаційні технології, науково-дослідна діяльність тощо.

Серед стимулів, які Україна готова запропонувати для створення якомога більшої кількості індустріальних парків, є і митні, і податкові послаблення.

Зокрема, звільнення від податку на прибуток протягом наступних 10 років. Також досить ефективним стимулом для міжнародних інвесторів в індустріальні парки може бути страхування воєнних ризиків.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України розповіло про можливість для українського бізнесу вийти на міжнародний рівень — ринок Польщі. Щоб встановити нові контакти, потрібно встигнути пройти реєстрацію.