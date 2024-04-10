Украина получит от Швейцарии более 5 млрд евро — на что направят средства

Парламент Швейцарии. Фото: Reuters

Швейцария предоставит Украине около 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление страны. Это финансирование планируется направить до 2036 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии в среду, 10 апреля.

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Соответствующее решение было одобрено федеральным советом страны. Согласно ему, Украина должна получить около 5 млрд швейцарских франков до 2036 года, 1,5 млрд из которых Швейцария уже выделила на 2028 год.

В сообщении говорится, что таким образом Швейцария посылает "мощный сигнал солидарности" с пострадавшими и вносит свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.

По данным Всемирного банка, на восстановление Украины нужно 486 миллиардов долларов. Эта оценка основывается на анализе убытков и потребностей, проведенных при совместном финансировании Швейцарии.

"Швейцария и Украина совместно положили начало процессу политического восстановления в широком масштабе на конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года. 59 присутствовавших на ней делегаций государств и международных организаций согласовали принципы", — говорится на сайте правительства Швейцарии.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве иностранных дел Дании приняли решение о предоставлении Украине пакета финансовой помощи на восстановление поврежденных от российских обстрелов объектов энергетики. Стоимость пакета составляет около 5,8 миллионов евро.

Мы также писали, что Южная Корея предоставит Украине средне- и долгосрочную финансовую помощь. Речь идет о 2,3 миллиарда долларов, а также средствах на реабилитацию украинским защитникам.