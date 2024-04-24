Беженцы в Швейцарии — украинцам обещают помощь до 4 тыс. евро

Европейская валюта в руках. Фото: AFP 2023/Meguel Med

В Федеральном совете Швейцарской Конфедерации представили проект плана возвращения граждан Украины, имеющих там временное убежище, домой. Согласно ему, на соответствующие цели предлагают выдавать помощь до 4 тыс. евро.

Об этом сообщает издание Swissinfo.ch.

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Программа стимулирования выезда украинцев из Швейцарии

Согласно проекту, после отмены режима защиты гражданам будет предусмотрен переходный период от шести до девяти месяцев, чтобы уехать из Швейцарии.

Как рассчитывают чиновники, вернуться на родину согласятся около 70 тыс. человек или около 80% ныне проживающих в стране. Отмечается, что большинство беженцев — женщины с детьми, имеющие биометрические документы для беспрепятственного пересечения государственных границ.

Около 20% (14 тыс. человек), очевидно, захотят остаться в Швейцарии по истечении срока временного убежища. Показатель может измениться в зависимости от продолжительности военных действий в Украине и масштабов разрушений.

Денежная помощь на выезд из страны

Согласно проекту, для того, чтобы стимулировать добровольный отъезд украинцев, рассматривают вариант единовременной помощи в размере от 1037 до 4150 евро на одного человека. Размер будет различаться в зависимости от сроков выезда — чем раньше человек захочет уехать, тем больше будет финансовая помощь.

В то же время будут предусмотрены исключения с правом продленного пребывания в стране для наиболее уязвимых категорий граждан, включая несовершеннолетних без сопровождения и пожилых людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что принудительная депортация самолетами воспринимается как крайняя мера, приоритет будет предоставляться самостоятельному выезду наземным транспортом.

В МИД Швейцарии подчеркнули, что продолжительность действия временного статуса для беженцев будет сохраняться до тех пор, пока будет наблюдаться необходимость по гуманитарным соображениям.

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии некоторые районы и муниципалитеты заявили об ограничении возможности приема новых беженцев, в том числе из Украины. Это происходит с учетом стабильно высокого уровня миграции.

Также мы писали, что чешское правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, 20 тысяч украинцев из 342 тысяч, получивших временную защиту в этой стране, смогут получить разрешение на долгосрочное проживание.