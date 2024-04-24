Біженці у Швейцарії — українцям обіцяють допомогу до 4 тис. євро

Європейська валюта у руках. Фото: AFP 2023/Meguel Med

У Федеральній раді Швейцарської Конфедерації представили проєкт плану повернення громадян України, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на відповідні цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.

Про це повідомляє видання Swissinfo.ch.

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Програма стимулювання виїзду українців зі Швейцарії

Згідно з проєктом, після скасування режиму захисту громадянам буде передбачено перехідний період від шести до дев'яти місяців, щоб виїхати зі Швейцарії.

Як розраховують чиновники, повернутися на батьківщину зголосяться близько 70 тис. людей або близько 80% тих, хто нині проживає в країні. Зазначається, що більшість біженців — жінки з дітьми, у яких є біометричні документи для безперешкодного перетину державних кордонів.

Близько 20% (14 тис. осіб), очевидно, захочуть залишитися у Швейцарії після завершення терміну тимчасового притулку. Показник може змінитись залежно від тривалості бойових дій в Україні та масштабів руйнувань.

Грошова допомога на виїзд з країни

Згідно з проєктом, для того, щоб стимулювати добровільний від'їзд українців, розглядають варіант одноразової допомоги у розмірі від 1037 до 4150 євро на одну людину. Розмір буде різнитися залежно від термінів виїзду — чим раніше людина захоче виїхати, тим більшою буде фінансова допомога.

Водночас будуть передбачені винятки з правом продовженого перебування в країні для найбільш вразливих категорій громадян, включаючи неповнолітніх без супроводу та осіб похилого віку з обмеженими можливостями.

Зазначається, що примусова депортація літаками сприймається як крайній захід, пріоритет надаватимуть самостійному виїзду наземним транспортом.

У МЗС Швейцарії наголосили, що тривалість дії тимчасового статусу для біженців зберігатиметься доти, доки спостерігатиметься необхідність з гуманітарних міркувань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості прийому нових біженців, зокрема й з України. Це відбувається з огляду на стабільно високий рівень міграції.

Також ми писали, що чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, 20 тисяч українців з 342 тисяч, які отримали тимчасовий захист в цій країні, зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання.