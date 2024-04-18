Біженці у ЄС — ТОП-5 країн, де надають допомогу до 600 євро

Євровалюта в руках. Фото: Freepik

У 2024 році країни Європи продовжують надавати фінансову підтримку українським переселенцям, які знайшли там порятунок від війни. Найбільша кількість українців зосереджена у п'яти країнах: Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Чехії.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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За даними Євростату, близько 4,3 мільйона громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення, мають статус тимчасового захисту в Європейському Союзі (ЄС).

Основними країнами Євросоюзу, які прийняли біженців з України, стали Німеччина, Польща, Чехія, Франція, Італія. Розміри соцвиплат коливаються від 150 до 600 євро на одну особу.

Виплати у Німеччині

Німеччина прийняла 1,2 млн українських біженців. Там діє значна соціальна підтримка. За програмою Bürgergeld, стандартні розміри допомоги такі:

для самотніх осіб/самотніх батьків — 563 євро (23,6 тис. грн);

для сімейних пар на одного партнера — 506 євро (21,2 тис. грн);

для дорослих у закладах — 451 євро (18,9 тис. грн);

для підлітків 14–17 років — 471 євро (19,7 тис. грн);

для дітей 6–13 років — 390 євро (16,38 тис. грн);

для дітей до 5 років — 357 євро (15 тис. грн).

Родина з матері та двох дітей 6 та 14 років отримає 1,42 тис. євро, тобто 59,8 тис. грн. Також Центр зайнятості надає 750-850 євро (до 35,7 тис. грн) на оренду житла.

Допомога у Чехії

Чехія прихистила 385 тис. українців. Зараз допомога для біженців перші 150 днів становить:

для дітей віком до шести років — 3,49 тис. крон (5,81 тис. грн);

для дітей від шести до 10 років — 4,18 тис. крон (6,97 тис. грн);

для дітей з інвалідністю — 5,23 тис. крон (8,72 тис. грн);

для дорослих — 4,86 тис. крон (8,09 тис. грн);

для осіб з інвалідністю — 7,29 тис. крон (12,14 тис. грн).

Допомога на житло — 2,4 тис. чеських крон (3,9 тис. грн) на людину на місяць, у зареєстрованих у спецреєстрі квартирах — 3 тис. крон (4,9 тис. грн) на особу. Максимально родина з п'яти осіб може отримати 15 тис. крон (24,99 тис. грн).

Влада країни планує змінити умови з 1 вересня 2024 року — тривалість оренди безкоштовного житла для усіх категорій може скоротитися з 150 до 90 днів.

Фіндопомога у Франції

Франція прийняла 64 тис. біженців. Там базова допомога на добу — 6,8 євро (294 грн), близько 204 євро (8,57 тис. грн) на місяць. Виплата може збільшуватись залежно від кількості людей у родині. Сім’я, яка складається:

з двох осіб — отримає 10,2 євро (420 грн) на добу;

трьох осіб — 13,6 євро (547 грн);

чотирьох осіб — 17 євро (715 грн).

Також доступна компенсація за оренду житла через фонд допомоги родинам CAF.

Виплати в Італії

В Італії перебуває 164 тис. біженців. Їм передбачена щомісячна фінансова допомога у розмірі 300 євро (12,6 тис. грн) на кожного члена родини на три місяці. Батькам дітей до 18 років надають додаткову доплату у 150 євро (6,3 тис. грн) на кожну дитину.

Для отримання виплат — заявники повинні проживати у приватному житлі не менше десяти днів на місяць. Біженці мають оновлювати дозвіл на тимчасове проживання кожні пів року.

Допомога у Польщі

У Польщі налічується 957 тис. біженців, яким виплачують одноразову виплату від уряду у 300 злотих (2,9 тис. грн) на особу. Її можуть отримати:

особи, які прибули у Польщу від 24.02.2022 року і легально перебувають в країні;

громадяни, які мають польський ідентифікаційний номер PESEL.

Фіндопомогу виплачують в розрахунку на одну особу. Родина з чотирьох може отримати одноразову допомогу у 1,2 тис. злотих (11,59 тис. грн).

Діє програма допомоги "Сім'я 800+" родинам, які прибули у Польщу після 23.02.2022 року. За нею, на кожну дитину можна отримати 800 злотих (7,7 тис. грн) на місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни можуть долучитися до програми Glovo Startup Lab 2.0 від технологічної платформи Glovo та Українського фонду стартапів. Переможці зможуть отримати до 35 тис. євро на розвиток власного стартапу.

Також повідомлялося, що ветерани та внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.