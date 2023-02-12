Credit Suisse - швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов

Швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов: детали
Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на более 19 млрд долларов. Сумма составляет треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии.
Об этом пишет Sonntags Zeitung.
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Замораживание российских активов
В сообщении говорится, что из суммы, которую заблокировал банк, только 4,32 млрд принадлежат лицам, которых ранее власти Швейцарии включили в санкционный список. Остальные 14,7 млрд долларов относятся к лицам, попавшим под санкции в других странах.
Также известно, что Credit Suisse заблокировал средства российского Центробанка или российского государства.
Ранее госсекретариат экономики Швейцарии сообщил о блокировании российских активов на сумму 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Блокировка российских активов состоялась в рамках санкций наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, что 2 февраля, окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 миллиона, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву. Это открывает путь для дальнейшей передачи этих средств Украине.
Малофеев, владеющий телеканалом "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемь лет спустя американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.