Credit Suisse - швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов

Швейцарский банк Credit Suisse

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на более 19 млрд долларов. Сумма составляет треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии.

Об этом пишет Sonntags Zeitung.

Замораживание российских активов

В сообщении говорится, что из суммы, которую заблокировал банк, только 4,32 млрд принадлежат лицам, которых ранее власти Швейцарии включили в санкционный список. Остальные 14,7 млрд долларов относятся к лицам, попавшим под санкции в других странах.

Также известно, что Credit Suisse заблокировал средства российского Центробанка или российского государства.

Ранее госсекретариат экономики Швейцарии сообщил о блокировании российских активов на сумму 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Блокировка российских активов состоялась в рамках санкций наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что 2 февраля, окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 миллиона, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву. Это открывает путь для дальнейшей передачи этих средств Украине.

Малофеев, владеющий телеканалом "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемь лет спустя американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.