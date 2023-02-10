Украина продаст на аукционах конфискованное российское имущество: что известно

Правительство приняло решение о продаже конфискованного российского имущества на аукционах

Кабинет министров Украины запустит открытые и прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Средства, вырученные на аукционах, будут направлены на восстановление Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам премьера, на открытых аукционах украинский или иностранный бизнес сможет приобрести конфискованные объекты. Продажи будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация.

"Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу. Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести в собственность конфискованные объекты. Продажи будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. Будет отвечать за них Фонд государственного имущества", — рассказал Шмыгаль.

По его словам, все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада поддержала закон о национализации российских активов и создании спецфонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.

Также сообщалось, что в Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими товарами. Общая сумма оценивается почти в 100 миллионов гривен.

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