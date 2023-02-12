Credit Suisse – швейцарський банк заблокував російські активи на 19 млрд доларів

Швейцарський банк Credit Suisse

Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи понад 19 млрд доларів. Сума становить третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.

Про це пише Sonntags Zeitung .

Заморожування російських активів

У повідомленні йдеться, що із суми, яку заблокував банк, лише 4,32 млрд належать особам, яких раніше влада Швейцарії включила до списку санкцій. Інші 14,7 млрд доларів відносяться до осіб, які потрапили під санкції в інших країнах.

Також відомо, що Credit Suisse заблокував кошти російського Центробанку чи російської держави.

Раніше держсекретаріат економіки Швейцарії повідомив про блокування російських активів на суму 8,1 млрд доларів та 15 об'єктів нерухомості. Блокування російських активів відбулося в рамках санкцій, накладених на РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що 2 лютого окружний суддя федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати $5,4 мільйона, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву. Це відкриває шлях для подальшої передачі цих коштів Україні.

Малофєєв, який володіє телеканалом "Царгород ТБ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму та потрапив під санкції США у 2014 році. Через вісім років американська прокуратура звинуватила його в ухиленні від санкцій.