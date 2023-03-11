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Silicon Valley Bank стал самым крупным банкротом в США за последние десять лет

11 марта 2023 07:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Silicon Valley Bank
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Silicon Valley Bank стал крупнейшим банком в США, потерпевшем крах после финансового кризиса 2008 года. Банк обанкротился по причине оттока депозитов и ошибочных решений руководства.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

В пятницу Федеральная корпорация по страхованию депозитов (ФКСД) взяла под контроль активы Silicon Valley Bank, расположенный в Санта-Кларе, штат Калифорния. Это один из ключевых кредиторов технологических стартапов в мире с 40-летней историей и 16 по размерам банк США.

Отмечается, что это второе по объемам активов банкротство в истории Соединенных Штатов и больше всего со времен финансового кризиса 2008 года.

Под контроль государственного регулятора попали депозиты клиентов на сумму около 175 млрд долларов.

Банкротству предшествовали экстренные меры по обработке запросов на снятие средств и стремительное падение стоимости инвестиционных активов, что привело к резкому обесцениванию акций. Банк, активы которого к концу 2022 года составляли 209 млрд долларов, до утра пятницы работал с финансовыми консультантами над поиском покупателя.

Как отмечает издание, проблемы в Silicon Valley Bank назревали уже более года. Основанный в 1983 году, он долгое время являлся основным кредитором для стартапов.

Но банк приобрел множество облигаций как раз перед тем, как год назад Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. Это не имело бы значения, если клиенты банка не требовали возврата своих денег. Однако из-за того, что поток финансирования стартапов замедлился одновременно с ростом процентных ставок, клиенты начали снимать все больше денег.

Чтобы удовлетворить эти запросы, банк продал часть своих инвестиций. В среду он признал, что потерял почти 2 млрд долларов, когда был вынужден реализовать часть активов.

В пятницу, 10 марта, банковский регулятор заявил, что создал Национальный банк Санта-Клары для хранения депозитов и других активов обанкротившегося Silicon Valley Bank. Он начнет работать в понедельник, при этом чеки, выпущенные обанкротившимся банком, будут и дальше погашаться.

Впрочем, отмечает издание, хотя клиенты с депозитами до 250 тыс. долларов (максимальная сумма, на которую распространяется страховка Фонда гарантирования вкладов физических лиц) получат полную компенсацию, нет никаких гарантий, что вкладчики с большими суммами на счетах вернут все свои деньги.

Напомним, 7 марта НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Айбокс Банк".

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