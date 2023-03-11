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Silicon Valley Bank став найбільшим банкрутом у США за останні десять років

11 березня 2023 07:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Silicon Valley Bank
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Silicon Valley Bank став найбільшим банком у США, який зазнав краху після фінансової кризи 2008 року. Банк збанкрутував унаслідок відтоку депозитів та помилкових рішень керівництва.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

У п'ятницю Федеральна корпорація страхування депозитів (ФКСД) узяла під контроль активи Silicon Valley Bank, розташований у Санта-Кларі, штат Каліфорнія. Це один з ключових кредиторів технологічних стартапів у світі із 40-річно історією та 16 за розмірами банк США.

Зазначається, що це друге за обсягами активів банкрутство в історії Сполучених Штатів і найбільше — з часів фінансової кризи 2008 року.

Під контроль державного регулятора потрапили депозити клієнтів на суму майже 175 млрд доларів.

Банкрутству передували екстрені заходи з обробки запитів на зняття коштів та стрімке падіння вартості інвестиційних активів, що призвело до різкого знецінення акцій. Банк, активи якого на кінець 2022 року становили 209 млрд доларів, до ранку п'ятниці працював з фінансовими консультантами над пошуком покупця.

Як зауважує видання, проблеми в Silicon Valley Bank назрівали вже понад рік. Заснований у 1983 році, він тривалий час був основним кредитором для стартапів.

Але банк придбав величезну кількість облігацій якраз перед тим, як рік тому Федеральна резервна система почала підвищувати відсоткові ставки. Це не мало б значення, якби клієнти банку не вимагали повернення своїх грошей. Однак через те, що потік фінансування стартапів сповільнився одночасно зі зростанням відсоткових ставок, клієнти почали знімати дедалі більше грошей.

Аби задовольнити ці запити, банк продав частину своїх інвестицій. У середу він визнав, що втратив майже 2 млрд доларів, коли був змушений реалізувати частину * активів.

У п’ятницю, 10 березня, банківський регулятор заявив, що створив Національний банк Санта-Клари для зберігання депозитів та інших активів збанкрутілого Silicon Valley Bank. Він почне працювати в понеділок, при цьому чеки, випущені збанкрутілим банком, і надалі погашатимуться.

Утім, зауважує видання, хоча клієнти з депозитами до 250 тис. доларів (максимальна сума, на яку поширюється страховка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) отримають повну компенсацію, немає жодних гарантій, що вкладники з більшими сумами на рахунках повернуть усі свої гроші.

Нагадаємо, 7 березня НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Айбокс Банк".

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