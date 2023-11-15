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Семь категорий работников получат помощь в размере 100% зарплаты

15 ноября 2023 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пособие на оздоровление – кто из украинцев имеет право на выплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

По украинскому законодательству, некоторые категории работников имеют право на оплату больничных на оздоровление. Размер такой выплаты равняется 100% заработной платы.

Об этом говорится на юридическом портале "Бесплатная правовая помощь".

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Как отмечают юристы, начисление таких выплат государство гарантирует для семи категорий украинских работников. Такое пособие на оздоровление относится к фонду оплаты труда.

На выплаты оздоровления начисляют зарплатные налоги, а именно Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и Военный сбор (ВС).

По действующим нормам выплату материальной помощи на оздоровление обязательно получают:

  • государственные служащие;
  • должностные лица местного самоуправления;
  • педагогические и научно педагогические работники;
  • работники бюджетных учреждений и образовательных учреждений, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • библиотекари;
  • работники домов культуры и музеев.

Размеры пособия на оздоровление

По словам юристов, практически во всех случаях, размер начислений не может превышать один должностной оклад раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска.

Однако, если работник отработал неполное рабочее время, то размер пособия будет равен отработанному времени.

Как и когда можно получить выплаты

Как отмечают специалисты, чтобы получить материальную помощь на оздоровление, необходимо взять ежегодный отпуск или его часть. Это является ключевым условием получения гарантированной денежной выплаты.

В то же время решение о предоставлении ежегодного отпуска и, соответственно, назначения материальной помощи, оформляют по приказам работодателей.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году ожидается ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Также планируется пересмотреть выплаты и внедрить новую систему начисления пенсий.

Ранее мы писали, что юристы рассказали, на какую денежную помощь могут рассчитывать украинские военнослужащие в случае демобилизации в 2023 году. В случае увольнения государство гарантирует шесть основных выплат.

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