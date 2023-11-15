Пособие на оздоровление – кто из украинцев имеет право на выплаты

Семь категорий работников получат помощь в размере 100% зарплаты
По украинскому законодательству, некоторые категории работников имеют право на оплату больничных на оздоровление. Размер такой выплаты равняется 100% заработной платы.
Об этом говорится на юридическом портале "Бесплатная правовая помощь".
Кто имеет право на выплаты в 100% зарплаты
Как отмечают юристы, начисление таких выплат государство гарантирует для семи категорий украинских работников. Такое пособие на оздоровление относится к фонду оплаты труда.
На выплаты оздоровления начисляют зарплатные налоги, а именно Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и Военный сбор (ВС).
По действующим нормам выплату материальной помощи на оздоровление обязательно получают:
- государственные служащие;
- должностные лица местного самоуправления;
- педагогические и научно педагогические работники;
- работники бюджетных учреждений и образовательных учреждений, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим;
- медицинские и фармацевтические работники;
- библиотекари;
- работники домов культуры и музеев.
Размеры пособия на оздоровление
По словам юристов, практически во всех случаях, размер начислений не может превышать один должностной оклад раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска.
Однако, если работник отработал неполное рабочее время, то размер пособия будет равен отработанному времени.
Как и когда можно получить выплаты
Как отмечают специалисты, чтобы получить материальную помощь на оздоровление, необходимо взять ежегодный отпуск или его часть. Это является ключевым условием получения гарантированной денежной выплаты.
В то же время решение о предоставлении ежегодного отпуска и, соответственно, назначения материальной помощи, оформляют по приказам работодателей.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году ожидается ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Также планируется пересмотреть выплаты и внедрить новую систему начисления пенсий.
Ранее мы писали, что юристы рассказали, на какую денежную помощь могут рассчитывать украинские военнослужащие в случае демобилизации в 2023 году. В случае увольнения государство гарантирует шесть основных выплат.
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