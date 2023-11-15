Допомога на оздоровлення — хто з українців має право на виплати

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За українським законодавством, деякі категорії працівників мають право на оплату лікарняних на оздоровлення. Розмір такої виплати дорівнює 100% заробітної плати.

Про це йдеться на юридичному порталі "Безоплатна правова допомога".

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Хто має право на виплати у 100% зарплати

Як зазначають юристи, нарахування таких виплат держава гарантує для семи категорій українських працівників. Така грошова допомога на оздоровлення належить до фонду оплати праці.

На виплати на оздоровлення нараховують зарплатні податки, а саме Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та Військовий збір (ВЗ).

За чинними нормами, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення обов'язково отримують:

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

педагогічні та науково-педагогічні працівники;

працівники бюджетних закладів та освітніх установ, що не належать до педагогічних та науково-педагогічних;

медичні та фармацевтичні працівники;

бібліотекарі;

працівники будинків культури та музеїв.

Розміри допомоги на оздоровлення

За словами юристів, практично у всіх випадках, розмір нарахувань не може бути перевищувати один посадовий оклад раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки.

Проте, якщо працівник відпрацював неповний робочий час, то розмір допомоги дорівнюватиме відпрацьованому часу.

Як і коли можна отримати виплати

Як наголошують фахівці, щоб отримати матеріальну допомогу на оздоровлення, необхідно взяти щорічну відпустку чи її частину. Це є ключовою умовою одержання гарантованої грошової виплати.

Водночас, рішення про надання щорічної відпустки та, відповідно, призначення матеріальної допомоги, оформлюють за наказами роботодавців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році очікується посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Також планують переглянути виплати та запровадити нову систему нарахування пенсій.

Раніше ми писали, що юристи розповіли, на яку грошову допомогу можуть розраховувати українські військовослужбовці у разі демобілізації у 2023 році. У випадку звільнення держава гарантує шість основних виплат.