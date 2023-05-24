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"Ситуация критическая": экспорт зерна снизился на 78%

24 мая 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Ситуация критическая": экспорт зерна снизился на 78%
Загрузка судна зерном. Фото: Мининфраструктуры
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За неделю работы "зернового коридора" с 15 по 21 мая через морские порты Одесской области экспортировали 118,3 тыс. тонн агропромышленной продукции. Это на 78% меньше отгрузок по этому каналу, чем неделю назад.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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"Работа "зернового коридора" продолжена, но пока полноценно он еще не заработал. Так, за 6 дней (с момента согласования возвращения работы "зернового коридора") инспекцию на вход прошло только 11 судов, что является очень низким показателем, учитывая значительную очередь судов на вход. Да и показатели отгрузок на прошлой неделе были критически низкими", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 4 единицы, что на 9 судов меньше предыдущей недели. Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения к клиентам и ожидают ее.

Основные виды экспортируемой продукции во время 39-й недели работы "зернового коридора" были:

  • кукуруза (78% экспорта за этот период);
  • жмыхи подсолнечные (17%);
  • пшеница (6%).
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Напомним, "Зерновое соглашение", гарантирующее поставку украинской продукции на международный рынок, будет продлено до 18 июля. В настоящее время более полусотни судов стоят в очереди в Босфоре.

Работа "зерновой инициативы" возобновилась, но Россия продолжает блокировать входной флот. В инспекции и регистрации судов на порт "Южный" она отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.

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