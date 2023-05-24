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"Ситуація критична": експорт зерна зменшився на 78%

24 травня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Ситуація критична": експорт зерна зменшився на 78%
Завантаження судна зерном. Фото: Мінінфраструктури
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За тиждень роботи "зернового коридору"  з 15 по 21 травня через морські порти Одеської області було експортовано 118,3 тис. тонн агропромислової продукції. Це на 78% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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"Робота "зернового коридору" продовжена, але поки повноцінно він ще не запрацював. Так, за 6 днів (з моменту погодження повернення роботи "зернового коридору") інспекцію на вхід пройшло лише 11 суден, що є дуже низьким показником, враховуючи значну чергу суден на вхід. Та й показники відвантажень минулого тижня були критично низькими", — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 4 одиниці, що на 9 суден менше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. 

Основні види експортованої продукції під час 39-го тижня роботи "зернового коридору" були: 

  • кукурудза (78% експорту за цей період);
  • макуха соняшникова (17%);
  • пшениця (6%). 
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Нагадаємо, "зернову угоду", яка гарантує постачання української продукції на міжнародний ринок, буде продовжено до 18 липня. Наразі понад пів сотні суден стоять в черзі у Босфорі.

Робота "зернової ініціативи" поновилась, але Росія продовжує блокувати вхідний флот. В інспекції та реєстрації суден на порт "Південний" вона відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

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