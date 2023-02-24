Ситуация на рынке труда Украины остается напряженной, — исследование

В Украине до сих пор доминирует рынок работодателя

По состоянию на начало 2023 года ситуация на украинском рынке труда остается напряженной.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии "Экономика Украины во время войны: декабрь 2022 года и итоги года".

Ситуация с безработицей

В частности, Минэкономики дает оценку фактического количества безработных в Украине в 2,6 миллиона человек, по состоянию на декабрь 2022 года (будет расти до 2,8 миллиона человек в 2023 году, по прогнозам). Это вдвое меньше последних и единственных оценок абсолютного уровня безработицы в Украине Международной организацией труда в мае 2022 года (до 5 миллионов). При этом официально статус безработного имеют только 215 тысяч человек, что не отражает реальную ситуацию в стране.

НБУ оценивает уровень безработицы в 30% и прогнозирует его частичное снижение в следующем году с сохранением диспропорций на рынке труда. Такие оценки близки к результатам последних социологических опросов. По октябрьскому опросу "Рейтинга", 34% респондентов трудоспособного возраста не работают, в то время как более половины (57%) работают, по опросу Gradus в ноябре.

По данным Инфляционного отчета НБУ, уровень безработицы в Украине в среднем за 2022 год оценен в 25-26%, что соответствует общему количеству безработных в 3,2 миллиона человек.

В Украине до сих пор доминирует рынок работодателя. Количество вакансий хоть и возросло по сравнению с весной, однако до сих пор остается в разы (в зависимости от сферы деятельности) меньше, чем было до полномасштабной агрессии. При этом количество соискателей работы существенно возросло и остается высоким.

Даже рынок ИТ-специалистов не спешит восстанавливаться. Компании демонстрируют гораздо меньший спрос на новых работников, чем есть количество активных кандидатов.

Прогнозы по занятости

Рынок труда еще долго будет оставаться слабым, однако постепенно будет восстанавливаться благодаря адаптации населения и бизнеса к военным условиям. Безработица начнет сокращаться в 2023 году. Оживление экономической активности после снижения рисков безопасности усилит спрос на рабочую силу. В то же время безработица будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны.

Процесс восстановления рабочих мест до довоенных уровней потребует немало времени из-за значительных повреждений производственных мощностей, логистических путей, а также слабого внутреннего спроса. На рынке труда будут сохраняться квалификационные и региональные диспропорции, поскольку в послевоенный период изменений претерпевает не только структура спроса на рабочую силу, но и предложение из-за миграционных процессов.

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