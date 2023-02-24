Ситуація на ринку праці України залишається напруженою, — дослідження

В Україні досі домінує ринок працедавця

Станом на початок 2023 року ситуація на українському ринку праці залишається напруженою.

Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії "Економіка України під час війни: грудень 2022 та підсумки року".

Ситуація з безробіттям

Зокрема, Мінекономіки дає оцінку щодо фактичної кількості безробітних в Україні у 2,6 мільйона осіб, станом на грудень 2022 року (зростатиме до 2,8 мільйона осіб у 2023 році, за прогнозами). Це вдвічі менше, ніж останні та єдині оцінки абсолютного рівня безробіття в Україні Міжнародною організацією праці у травні 2022 року (до 5 мільйонів). При цьому офіційно статус безробітного мають лише 215 тисяч осіб, що не відображає реальну ситуацію у країні.

НБУ оцінює рівень безробіття у 30% та прогнозує його часткове зниження наступного року із збереженням диспропорцій на ринку праці. Такі оцінки близькі до результатів останніх соціологічних опитувань. За жовтневим опитуванням "Рейтингу", 34% респондентів працездатного віку не працюють, тим часом як понад половина (57%) наразі мають роботу, за опитуванням Gradus у листопаді.

За даними Інфляційного звіту НБУ, рівень безробіття в Україні в середньому за 2022 рік оцінено в 25–26%, що відповідає загальній кількості безробітних у 3,2 мільйона осіб.

В Україні досі домінує ринок працедавця. Кількість вакансій хоч і зросла порівняно з весною, проте досі залишається у рази (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до повномасштабної агресії. При цьому кількість шукачів роботи суттєво зросла та залишається високою.

Навіть ринок ІТ-спеціалістів не поспішає відновлюватись. Компанії демонструють значно менший попит на нових працівників, ніж кількість активних кандидатів.

Прогнози щодо занятості

Ринок праці ще тривалий час залишатиметься слабким, проте поступово відновлюватиметься завдяки адаптації населення та бізнесу до воєнних умов. Безробіття почне скорочуватися в 2023 році. Пожвавлення економічної активності після зниження безпекових ризиків посилить попит на робочу силу. Водночас безробіття залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни.

Процес відновлення робочих місць до довоєнних рівнів потребуватиме чимало часу через значні пошкодження виробничих потужностей, логістичних шляхів, а також слабкий внутрішній попит. На ринку праці зберігатимуться кваліфікаційні та регіональні диспропорції, оскільки в повоєнний період змін зазнає не лише структура попиту на робочу силу, а і пропозиція через міграційні процеси.

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