Отмена высоких зарплат военным — у кого забрали премии

Доплаты в размере 30 тысяч грн будут получать не все

В Украине в феврале 2023 года изменились заработные платы и пенсии для военных. В частности, ежемесячные доплаты в размере 30 тысяч грн, которые с февраля прошлого года получали военные и силовики, будут начислять не всем.

Специалисты общественной организации "Центр совместных действий" объяснили, какую сумму можно считать достаточно справедливой для тех, кто рискует жизнью и как будут отличаться выплаты военных.

Изменения в зарплатах

В Министерстве обороны ранее объяснили, что изменения коснутся только военных и сотрудников Министерства внутренних дел, находящихся вне зоны боевых действий, военных-срочников, курсантов вузов, офицеров управлений и штабов.

Таким образом, без доплат оставили всех, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего и находятся вне районов ведения боевых действий.

Размер премий военным в 100 тысяч гривен, непосредственно участвующих в боевых действиях, не изменили. То же касается семей пленных или пропавших без вести.

Также Минобороны увеличило минимальное денежное довольствие для военных до 20 тысяч гривен. Однако общество отрицательно восприняло такие новшества.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) поддержали обнародование цен закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

Также мы писали, что к концу 2022 года в Украине рекордно выросли расходы государственного бюджета на нужды армии. В частности, речь идет о закупках и зарплатах военным.