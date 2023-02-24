Прозорро оприлюднюватиме ціни закупівель для армії — ВРУ підтримала закон

Ціни закупівель для армії публікуватимуть у Prozorro: Рада ухвалила законопроєкт
Депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.
Про це поінформував представник Податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram.
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Деталі
За словами народного депутата, відповідне рішення ухвалили 264 нардепа.
"Законопроект пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії", — написав він.
Передісторія
Раніше в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.
Після цього у Міністерстві економіки заявили про те, що закупівлі мають бути прозорими та запропонували публікувати частину інформації про ціни в окремому розділі е-системи Prozorro.
Нагадаємо, раніше українці розповіли в опитуванні Центру Разумкова про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявила, що упродовж 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.
Також ми писали, що опитані Новини.LIVE юристи сходяться на думці, що нинішня активність силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокований, швидше за все, потужним імпульсом з боку західних партнерів України.