Прозорро оприлюднюватиме ціни закупівель для армії — ВРУ підтримала закон

Йдеться про законопроєкт №8381

Депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Про це поінформував представник Податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram.

Деталі

За словами народного депутата, відповідне рішення ухвалили 264 нардепа.

"Законопроект пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії", — написав він.

Передісторія

Раніше в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього у Міністерстві економіки заявили про те, що закупівлі мають бути прозорими та запропонували публікувати частину інформації про ціни в окремому розділі е-системи Prozorro.

Нагадаємо, раніше українці розповіли в опитуванні Центру Разумкова про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявила, що упродовж 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.

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