Помощь Украине — сколько денег международной поддержки получили в феврале

Больше всего денег предоставил Европейский Союз

В феврале 2023 года объем международной поддержки украинского бюджета составил 2 млрд долларов. В пересчете — около 75,6 млрд гривен.

Об этом сообщил первый заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Самые большие доноры

Представитель комитета рассказал, какие страны предоставили самую большую сумму средств. Список выглядит так:

Европейский Союз — 3,2 млрд долларов;

США — 2,2 млрд долларов;

Великобритания — 498 млн долларов.

На днях Украина получила первый транш в 1,25 млрд долларов из недавно объявленного США пакета помощи на 2,5 млрд долларов, которые планируют выделить в феврале и марте этого года.

Еще о предоставлении 2,5 млрд долларов для поддержки бюджета Украины объявил Всемирный банк.

Дефицит госбюджета

По оценкам Министерства финансов, дефицит государственного бюджета 2023 ожидается на уровне 38 млрд долларов, который планируется покрыть за счет международных партнеров. Уже есть договоренности о выделении 10 млрд долларов грантов от США и 18 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

В частности, власти надеются получить 5 млрд долларов от Международного валютного фонда.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения Канада заявила о непреклонной поддержке Украины и выделила 32 млн долларов помощи . Эти деньги пойдут на несколько направлений.