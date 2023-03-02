Допомога Україні — скільки грошей міжнародної підтримки отримали у лютому

Скільки грошей міжнародної підтримки отримала Україна у лютому: найбільші донори
У лютому 2023 року обсяг міжнародної підтримки українського бюджету становив 2 млрд доларів. У перерахунку — близько 75,6 млрд гривень.
Про це повідомив перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
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Найбільші донори
Представник комітету розповів, які країни надали найбільшу суму коштів. Список виглядає так:
- Європейськи Союз — 3,2 млрд доларів;
- США — 2,2 млрд доларів;
- Велика Британія — 498 млн доларів.
Днями Україна отримала перший транш у 1,25 млрд доларів із нещодавно оголошеного США пакету допомоги на 2,5 млрд доларів, які планується виділити у лютому та березні цього року.
Ще про надання 2,5 млрд доларів для підтримки бюджету України оголосив Світовий банк.
Дефіцит держбюджету
За оцінками Міністерства фінансів, дефіцит державного бюджету 2023 року очікується на рівні 38 млрд доларів, який планується покрити за рахунок допомоги міжнародних партнерів. Вже існують домовленості про виділення 10 млрд доларів грантів від США та 18 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
Зокрема, влада сподівається отримати 5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.
Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення Канада заявила про непохитну підтримку України і виділила 32 млн доларів допомоги. Ці гроші підуть на кілька напрямків.