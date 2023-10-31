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Сколько денег получил госбюджет от стран Запада в октябре

31 октября 2023 14:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги от стран Запада — какую сумму Украина получила в октябре
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный бюджет Украины в октябре текущего года продолжил получать средства международной помощи. В частности, часть денег поступила в форме грантовой поддержки, то есть безвозвратной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Как отмечают в украинском правительстве, в государственную казну в этом месяце поступило около 2,8 млрд долларов внешнего финансирования.

При этом сумма грантовых средств, которые не придется возвращать, составила более 40% от общего объема финпомощи.

Среди ключевых доноров Украины:

  • Европейский Союз (ЕС) — 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);
  • Соединенные Штаты — 1,15 млрд долларов (грант).

Деньги, поступившие от ЕС, это девятый транш макрофинансовой помощи на текущий год. Суммарно по этой программе Украина получит 18 млрд евро, из них уже поступило 15 млрд евро.

Грант от Соединенных Штатов — это часть пятой дополнительной финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). В этом году Украина получила уже 10,9 млрд долларов.

"В общей сложности за 10 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около 35,4 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета", — отметили в Кабмине.

 

бюджет
Источник: Кабмин

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Напомним, что недавно Виктор Орбан заявил, что Венгрия может отменить вето на военную помощь Украине. Для этого украинская делегация должна прибыть с визитом в Будапешт до того, как ЕС примет решение о следующем транше из Европейского фонда.

Ранее Шмыгаль рассказал, что в 2024 году Украина рассчитывает на дальнейшую международную финансовую поддержку от стран-партнеров. Правительство планирует взять в долг средства, чтобы закрыть огромный дефицит государственного бюджета.

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