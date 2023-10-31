Гроші від країн Заходу — яку суму Україна отримала у жовтні

Американська валюта. Фото: Unplush

Державний бюджет України у жовтні поточного року продовжив отримувати кошти міжнародної допомоги. Зокрема, частина грошей надійшла у формі грантової підтримки, тобто безповоротної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

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Як зазначають в українському уряді, до державної казни цього місяця надійшло близько 2,8 млрд доларів зовнішнього фінансування.

При цьому сума грантових коштів, які не доведеться повертати, становила більш ніж 40% від загального обсягу фіндопомоги.

Серед ключових донорів України:

Європейський Союз (ЄС) — 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

Сполучені Штати — 1,15 млрд доларів (грант).

Гроші, які надійшли від ЄС, це — дев’ятий транш макрофінансової допомоги на поточний рік. Сумарно за цією програмою Україна отримає 18 млрд євро, з них вже надійшло 15 млрд євро.

Грант від Сполучених Штатів — це частина п’ятої додаткової фінансової підтримки в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Цьогоріч Україна отримала вже 10,9 млрд доларів.

"Загалом за 10 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько 35,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету", — зазначили у Кабміні.

Джерело: Кабмін

Більше про допомогу

Нагадаємо, нещодавно Віктор Орбан заявив, що Угорщина може скасувати вето на військову допомогу Україні. Для цього українській делегації треба прибути з візитом до Будапешту до того, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду.

Додамо, раніше Шмигаль розповів, що у 2024 році Україна розраховує на подальшу міжнародну фінансову підтримку від країн-партнерів. Уряд планує позичити кошти, щоб закрити величезний дефіцит державного бюджету.