Приватизация-2023 — сколько средств поступило в госбюджет Украины

Глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Фото: FB/Виталий Коваль

В 2023 году приватизация принесла в госбюджет Украины 3,3 миллиарда гривен. Это достижения от приватизации 431 объекта.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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Виталий Коваль отметил, что на 2024 год план от приватизации — 4 миллиарда гривен. Также в планах предложить инвесторам и бизнесу около 1000 объектов на приобретение через аукционы приватизации.

"В следующем году от малого до среднего и крупного бизнеса есть объекты на любой вкус. Среди интересных объектов для крупного бизнеса, например, гостиница "Украина", — сообщил он.

Также глава Фонда госимущества добавил, что для крупной приватизации предлагается ТРЦ Ocean Plaza.

"Это объект санкционного списка, который сегодня готовится к приватизации и фактически корпоративные права государства в этом пакете будут доступны для приватизации", — пояснил Коваль.

Сколько аукционов по приватизации запланировано на январь

Недавно Фонд государственного имущества Украины сообщил, что запланировал на январь 2024 приватизационные онлайн-аукционы с общей стартовой стоимостью активов в 242,5 млн грн.

По данным Фонда, среди топовых предложений января единственный имущественный комплекс ГП "ТИК", расположенного вблизи одесского рынка "7-й километр". Объект состоит из 17 торгово-складских помещений в среднем по 2 тыс. кв.м каждое. Стартовая цена – 208,2 млн грн, торги запланированы на 18 января.

Также потенциальным инвесторам предлагается единый имущественный комплекс ГП "Сельскохозяйственное предприятие "Земельный фонд", в состав которого входит здание гостиницы "Колос" в Киеве и 14 ед. недвижимого имущества в Житомире. Стартовая цена — 8, 5 млн грн, проведение торгов запланировано 17 января .

Напомним, в ноябре 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за назначение начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля на должность главы Фонда государственных имуществ Украины.