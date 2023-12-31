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Скільки коштів принесла приватизація в держбюджет України у 2023 році

31 грудня 2023 10:03
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Ірина Шпак
редактор
Приватизація-2023 — скільки коштів поступило в держбюджет України
Очільник Фонду держмайна Віталій Коваль. Фото: FB/Віталій Коваль
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У 2023 році приватизація принесла в держбюджет України 3,3 мільярди гривень. Це здобутки від приватизації 431 об'єкту. 

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

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Віталій Коваль зазначив, що на 2024-й рік план від приватизації — 4 мільярди гривень. Також в планах запропонувати інвесторам та бізнесу близько 1000 об'єктів для придбання через аукціони приватизації. 

"У наступному році від малого до середнього та великого бізнесу є об'єкти на будь-який смак. Серед "цікавих" об’єктів для великого бізнесу, наприклад, готель "Україна", — повідомив він.

Також голова Фонду держмайна додав, що для великої приватизації пропонується ТРЦ "Ocean Plaza".

"Це об'єкт санкційного списку, який сьогодні готується для приватизації і фактично корпоративні права держави у цьому пакеті будуть доступні для приватизації, — пояснив Коваль.

Скільки аукціонів з приватизації заплановано на січень

Нещодавно Фонд державного майна України повідомив, що запланував на січень 2024 року приватизаційні онлайн-аукціони із загальною стартовою вартістю активів у 242,5 млн грн.

За даними Фонду, серед топових пропозицій січня єдиний майновий комплекс ДП "ТВК", розташованого поблизу одеського ринку "7-й кілометр". Об’єкт складається з 17 торговельно-складських приміщень в середньому по 2 тис. кв.м кожне. Стартова ціна – 208,2 млн грн, торги заплановані на 18 січня.

Також потенційним інвесторам пропонується єдиний майновий комплекс ДП "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд", до складу якого входить будівля готелю "Колос" у Києві та 14 од. нерухомого майна у Житомирі. Стартова ціна – 8, 5 млн грн, проведення торгів заплановано 17 січня.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Верховна Рада України проголосувала за призначення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. 

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