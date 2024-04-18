Расходы Госбюджета — на что потратили 268,4 млрд. гривен в 2024 году

Деньги в руках. Фото: УНІАН

Расходы государственного бюджета Украины в марте 2024 составили 268,4 млрд грн. А с начала года Госбюджет потратил 693,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В течение трех первых месяцев 2024 года было израсходовано 285,8 млрд грн на зарплаты с начислениями. В марте эта сумма составила 105,9 млрд грн, что составляет 41,2% от общего объема расходов. Из них:

218,9 млрд грн – на выплаты военнослужащим (в марте — 81,5 млрд грн).

100,7 млрд грн — на оплату товаров и услуг (в марте — 45,6 млрд грн), или 14,5% общего объема расходов, из них:

44 млрд грн — на покупку военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой спецэкипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания для ВСУ;

35,7 млрд грн — на программы госгарантий медицинского обслуживания населения.

138,2 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в марте — 48,6 млрд грн), или 19,9% общего объема расходов, а именно:

66 млрд грн — Пенсионному фонду для выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

30,9 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

15,1 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы на коммунальные услуги, на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Прочие расходы Госбюджета составили:

44 млрд грн — на обслуживание госдолга (в марте — 8,5 млрд грн), или 6,4% общего объема;

36,2 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в марте — 12,5 млрд грн), или 5,2% общего объема.

Источник: Минфин

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине один мобилизованный гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 млн грн. Из этой суммы 40% идет на оплату труда и выплаты военнослужащим.

Мы также писали, что Верховная Рада Украины на днях, кроме обновленного закона о мобилизации, обязала Кабинет министров принять постановление о предоставлении ежемесячного вознаграждения военнослужащим на фронте в размере 70 тыс. грн. Известно, какая сумма из государственного бюджета пойдет на финансирование дополнительных расходов.