Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 14 мая 2024 года

Отливка металла. Фото: ignartonosbg/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Металлические сплавы, состоящие главным образом из железа и содержащие более 2,14% углерода, известны как черные металлы. Они играют немаловажную роль в различных отраслях промышленности, таких как строительство, машиностроение и производство бытовой техники. Переработка черных металлов популярна за свою экологическую безопасность, поскольку он способствует уменьшению отходов и приносит дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в мае.

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Балки для строительства, коробчатые профили для производства, листы для автомобильных панелей — более половины всего производства стали в мире изготавливаются с использованием переработанных материалов. Это делает этот металл экологически чистым материалом.

Нержавеющая сталь удаляет запахи с рук. В следующий раз, когда будете готовить еду с луком или чесноком, чтобы удалить запах с кончиков пальцев, просто потрите ими таз или кухонную утварь из нержавеющей стали. Молекулы серы связываются с железом и хромом, полностью удаляя запах.

Сталь в 1000 раз крепче железа. Хотя сталь в основном состоит из него, она значительно прочнее железа. Это показывает невероятную силу легирования — небольшой процент углерода, добавленный к железу, превращает обычный металл в очень прочный.

Существует четыре разных типа стали. Углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь и инструментальная сталь — это четыре основных типа стали. Большинство из них изготовлены из основного элемента — железа, а также из углерода, марганца, хрома, молибдена и многих других легирующих элементов.

Черная сталь — это популярный материал среди художников и скульпторов. Она имеет не только прочность и стойкость, но и способность сохранять свою форму при обработке и создании разных форм и текстур. Благодаря своей темной обработке черная сталь может создавать эффектные контрасты.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, после российского вторжения в Украину единственным оставшимся в стране крупным металлургическим предприятием является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических предприятий и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после завершения военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что экспорт металлургической продукции ограничен рамками украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4,5 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область – от 3,5 до 5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, алюминий.

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