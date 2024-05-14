Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 14 травня 2024 року

Відливання металу. Фото: ignartonosbg/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Металеві сплави, що складаються головним чином із заліза і містять понад 2,14% вуглецю, відомі як чорні метали. Вони відіграють важливу роль у різних галузях промисловості, таких як будівництво, машинобудування та виробництво побутової техніки. Переробку чорних металів поплярний через його екологічну безпеку, оскільки він сприяє зменшенню відходів та приносить додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у травні.

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Цікаві факти про сталь

Балки для будівництва, коробчасті профілі для виробництва, листи для автомобільних панелей — більш ніж половина всього виробництва сталі у світі виготовляються з використанням перероблених матеріалів. Це робить цей метал екологічно чистим матеріалом.

Нержавіюча сталь видаляє запахи з рук. Наступного разу, коли готуватимете їжу з цибулею або часником, щоб видалити запах з кінчиків пальців, просто потріть ними таз або кухонне начиння з нержавіючої сталі. Молекули сірки зв'язуються із залізом та хромом, повністю видаляючи запах.

Сталь у 1000 разів міцніша за залізо. Хоча сталь в основному складається з нього, вона значно міцніша за залізо. Це показує неймовірну силу легування — невеликий відсоток вуглецю, доданий до заліза, перетворює звичайний метал на дуже міцний.

Існує чотири різні типи сталі. Вуглецева сталь, легована сталь, нержавіюча сталь та інструментальна сталь — це чотири основні типи сталі. Більшість із них виготовлені з основного елемента — заліза, а також із вуглецю, марганцю, хрому, молібдену та багатьох інших легувальних елементів.

Чорна сталь — це популярний матеріал серед художників та скульпторів. Вона має не тільки міцність і стійкість, але й здатність зберігати свою форму при обробці та створенні різних форм і текстур. Завдяки своїй темній обробці чорна сталь може створювати ефектні контрасти.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, після російського вторгнення в Україну єдиним великим металургійним підприємством, яке залишилося в країні, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних підприємств та гірничозбагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після завершення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що експорт металургійної продукції обмежений рамками українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на чормет в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 4,5 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область – від 3,5 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на мідь, алюміній.

Ми також писали, що російський енергетичний монополіст "Газпром", що належить Кремлю, може зіткнутися з тривалим періодом падіння. Наразі компанія, яка була найприбутковішою у РФ, щосили намагається заповнити прогалину у втрачених продажах газу в Європі коштом свого внутрішнього ринку та китайського експорту.