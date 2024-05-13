Збитки Газпрому свідчать, що компанія не може компенсувати втрату ринку ЄС китайським

Працівник "Газпрому". Фото: talks.su

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російський енергетичний монополіст "Газпром", що належить Кремлю, може зіткнутися з тривалим періодом падіння. Наразі компанія, яка була найприбутковішою у РФ, щосили намагається заповнити прогалину у втрачених продажах газу в Європі коштом свого внутрішнього ринку та китайського експорту.

Про це повідомляє Reuters.

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Нещодавно російський газовий монополіст оголосив про щорічний чистий збиток у розмірі 7 млрд доларів. Це відбулось вперше з 1999 року. Експерти наголошують, це наслідок різкого скорочення торгівлі з Європою. Як зазначається, проблеми "Газпрому" відображають глибокий вплив європейських санкцій, також обмеження партнерства Москви з Китаєм.

З наслідками міжнародних санкцій на експорт нафти Москві було легше впоратися, оскільки Росія змогла перенаправити експорт морем іншим покупцям. "Газпром" же до 2022 року покладався на Європу як на свій найбільший ринок збуту

За даними "Газпрому", у 2022 році Росія поставила до Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Минулого року обсяг знизився на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів. Це порівняно з піком 200,8 млрд кубометрів газу, який "Газпром" закачав у 2018 році до ЄС та інших країн, таких як Туреччина.

Вибухи на підводному газопроводі "Північний потік" у вересні 2022 року також суттєво підірвали торгівлю російським газом із Європою. Росія звернулася до Китаю, прагнучи збільшити продаж трубопровідного газу до 100 млрд куб. м на рік до 2030 року.

"Газпром" розпочав постачання трубопровідного газу до Китаю через "Силу Сибіру" наприкінці 2019 року. До кінця цього року планується досягти річної потужності цього газопроводу у 38 мільярдів кубометрів.

Крім того, у 2022 році Москва та Пекін також домовилися про експорт 10 мільярдів кубометрів із тихоокеанського острова Сахалін. Найбільшою надією Росії є трубопровід "Сила Сибіру-2", який буде прокладено через Монголію. Цим трубопроводом планується експортувати 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Але на шляху будівництва виникли певні підводні камені, наприклад, відсутність згоди щодо цін.

"Хоча "Газпром" отримає деякі додаткові доходи від експорту, коли всі ці трубопроводи будуть запущені в експлуатацію, він ніколи не зможе повністю компенсувати бізнес, який він втратив у Європі", — заявила директор з досліджень у галузі газу та ЗПГ компанії Wood Mackenzie Катерина Філіппенко.

Як зазначають аналітики, Росія щосили намагалася створити центр торгівлі газом у Туреччині — ідея, вперше висловлена президентом Володимиром Путіним у жовтні 2022 року. З того часу не надходило повідомлень про якісь суттєві зміни.

Як справи з продажем газу у Китай

Навіть якщо "Газпром" зможе налагодити трубопровідні поставки газу до Китаю, доходи від продажів будуть набагато нижчими, ніж з Європи. За даними експертів виторг "Газпрому" від продажу газу до Європи у 2015-2019 роках складав у середньому 3,3 млрд доларів на місяць.

"Газпром" не розкрив дані від продажів до Європи та Китаю окремо за 2023 рік.

Керівник відділу енергетичних досліджень Китаю в Оксфордському інституті енергетичних досліджень доктор Міхал Мейдан заявив, що Китай навряд чи замінить Росію Європі як високоприбутковий ринок експорту газу.

"Китай дає Росії ринок, але за набагато нижчими цінами та доходами, ніж Європа", — сказала вона.

У 2023 році російський трубопровідний газ продавався до Китаю за ціною 6,6 долара за мільйон британських теплових одиниць (БТЕ) і трохи нижче, ніж у першому кварталі 2024 року, за ціною 6,4 долара за мільйон БТЕ. Це порівняно із середньою ціною на російський газ у Європі 12,9 долара за млн БТЕ минулого року.

Згідно з документом, з яким агентство Reuters ознайомилося минулого місяця, Росія очікує, що ціна на газ для Китаю продовжить поступово знижуватися протягом наступних чотирьох років. Найгірший сценарій не виключає падіння на 45% до 156,7 долара за 1000 кубометрів. Росія стикається з конкуренцією з боку інших постачальників трубопровідного газу до Китаю, таких як Туркменістан.

Фінансові показники "Газпрому", куди входять також його нафтогазові та енергетичні підрозділи, показали, що виручка від газового бізнесу минулого року скоротилася більш ніж у два рази, трохи більше ніж 3,1 трлн рублів, а реалізація нафти та газового конденсату склала 4,1 трлн руб.

Експерт московського інституту енергетики та фінансів Олексій Білогор'єв заявив, що "Газпром" не зможе відновити рентабельність, спираючись виключно на свій газовий бізнес. За його словами, стратегічний перехід на виробництво та експорт аміаку, метанолу та інших продуктів газопереробки для "Газпрому" можливий, але швидкої віддачі він не дасть.

"Водночас перспективи "Сили Сибіру-2" залишаються туманними: Китай, швидше за все, не потребуватиме такого значного додаткового імпорту у 2030-ті роки через ймовірне уповільнення зростання попиту і високих темпів внутрішнього видобутку газу", — резюмував він.

Нагадаємо, 10 травня, нафтові ціни підскочили до тижневого піку. Це сталося після того, як дані з США та Китаю вказали на зростання попиту, а занепокоєння через конфлікт в Газі підтримало ціни на чорне золото.

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