Сколько стоит государству борьба с коррупцией

Участница антикоррупционных протестов под зданием Офиса Президента Украины в Киеве 9 декабря 2020 года. Фото: Радио Свобода / Сергей Нужненко

В Украине достаточно антикоррупционных государственных органов, чтобы эффективно бороться с этим общественным злом. Насколько их деятельность результативна — вопрос дискуссионный. Тем не менее, стоит их работа государству недешево.

Посмотрим, в какую копеечку влетает государству содержать собственные антикоррупционные структуры.

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Для понимания тенденции сравним расходы на их финансирование из государственного бюджета в 2023 году и суммы, запланированные на 2024 год.

Для анализа возьмем шесть государственных органов, непосредственно призванных бороться с коррупцией:

Высший антикоррупционный суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины

Национальное агентство по предотвращению коррупции

Государственное бюро расследований

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Бюро экономической безопасности Украины

Предваряя возможный вопрос читателей, заранее согласимся с тем аргументом, что в Украине борьбой с коррупцией занимаются и другие государственные органы, например, СБУ, МВД и даже Счетная палата. Но следует отметить, что именно антикоррупционная работа не является основным профилем их деятельности. Потому в нашу выборку они не попали.

Сколько стоит содержать антикоррупционные органы в Украине

Год 2023-й

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", на содержание шести вышеупомянутых государственных органов в текущем году должно быть израсходовано в общей сложности 6,1 миллиарда гривен.

Дороже всего из шести перечисленных органов государству обходится содержание Государственного бюро расследований — более 2,4 миллиарда на текущий год.

Далее в рейтинге "дороговизны" идет Национальное антикоррупционное бюро Украины с объемом финансирования почти 1,3 млрд грн. Это сумасшедшая сумма. Однако это почти вдвое меньше, чем получит ГБР.

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С годовым "ценником" более миллиарда в список попадает также Национальное агентство по предотвращению коррупции. Содержать его государству стоит около 1,2 млрд грн.

Среди госорганов с более скромными запросами — Бюро экономической безопасности Украины (758 млн грн), Высший антикоррупционный суд (292 млн грн) и Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (189 млн грн).

В виде таблички это выглядит так.

Финансирование антикоррупционных органов Украины в 2023 году, тыс. грн

Государственное бюро расследований 2 428 676,6 Национальное антикоррупционное бюро Украины 1 261 870,4 Национальное агентство по предотвращению коррупции 1 171 199,4 Бюро экономической безопасности Украины 757 991,1 Высший антикоррупционный суд 291 988,6 Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений 188 724,5

Источник: Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год"

Год 2024-й

Финансирование антикоррупционных органов, заложенное в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", значительно превышает сумму расходов в 2023 году. То ли у государства стало больше денег, то ли органы по борьбе с коррупцией продемонстрировали невиданную до сих пор эффективность, или просто "очень деньги нужны" — причина такой щедрости государства неясна.

Заложенная на 2024 год сумма расходов в полтора раза превышает прошлогоднюю сумму — 8,9 млрд грн против 6,1 млрд грн в 2023 году.

Так, содержание Государственного бюро расследований обойдется бюджету страны почти в 3,8 миллиарда гривен.

Далее в рейтинге "миллиардеров" следуют Национальное антикоррупционное бюро с суммой финансирования в 1,9 млрд грн, Бюро экономической безопасности с более чем 1,3 млрд грн, и Национальное агентство по предотвращению коррупции с почти аналогичной суммой в 1,3 млрд грн.

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Как и вышеупомянутые структуры, в полтора раза больше, чем в прошлом году, получит и Высший антикоррупционный суд. Для него в госбюджете запланировано более 433 млн грн.

Единственным антикоррупционным госорганом, финансирование которого почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, является Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Для него на 2024-й запланировано 189 млн грн, что больше прошлогоднего показателя всего на 340 тысяч гривен.

В виде таблички это выглядит так.

Плановое финансирование антикоррупционных органов Украины в 2024 году, тыс. грн

Государственное бюро расследований 3 769 367,7 Национальное антикоррупционное бюро Украины 1 875 353,5 Бюро экономической безопасности Украины 1 347 594,4 Национальное агентство по предотвращению коррупции 1 305 102,4 Высший антикоррупционный суд 433 353,6 Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений 189 064,3

Источник: Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год"

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