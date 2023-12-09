Скільки коштує державі боротьба з корупцією
В Україні достатньо антикорупційних державних органів, щоб ефективно боротися з цим суспільним злом. Наскільки їхня діяльність результативна — питання дискусійне. Попри те, коштує їхня робота державі недешево.
Подивимося, у яку "копієчку влітає" державі утримувати власні антикорупційні структури.
Для розуміння тенденції порівняємо витрати на їхнє фінансування з державного бюджету в 2023 році та суми, заплановані на 2024 рік.
Для аналізу візьмемо шість державних органів, безпосередньо покликаних боротися корупцією:
- Вищий антикорупційний суд
- Національне антикорупційне бюро України
- Національне агентство з питань запобігання корупції
- Державне бюро розслідувань
- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
- Бюро економічної безпеки України
Упереджуючи можливе запитання читачів, заздалегідь погодимося з тим аргументом, що в Україні боротьбою з корупцією займаються й інші державні органи, наприклад, СБУ, МВС, і навіть Рахункова палата. Але варто зазначити, що саме антикорупційна робота не є основним профілем їхньої діяльності. Тому в нашу вибірку вони не потрапили.
Скільки коштує утримувати антикорупційні органи в Україні
Рік 2023-й
Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", на утримання шести вищезазначених державних органів в поточному році має бути витрачено загалом 6,1 мільярди гривень.
Найдорожче з шести перелічених органів державі обходиться утримання Державного бюро розслідувань — понад 2,4 мільярди на поточний рік.
Далі в рейтингу "дороговизни" йде Національне антикорупційне бюро України з об’ємом фінансування майже 1,3 млрд грн. Це шалена сума. Проте це майже вдвічі менше, ніж отримає ДБР.
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З річним "цінником" понад мільярд до списку попадає також Національне агентство з питань запобігання корупції. Утримувати його державі коштує майже 1,2 млрд грн.
Серед держорганів з більш скромними запитами — Бюро економічної безпеки України (758 млн грн), Вищий антикорупційний суд (292 млн грн) і Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (189 млн грн).
У вигляді таблички це має такий вигляд.
Фінансування антикорупційних органів України в 2023 році, тис. грн
|Державне бюро розслідувань
|2 428 676,6
|Національне антикорупційне бюро України
|1 261 870,4
|Національне агентство з питань запобігання корупції
|1 171 199,4
|Бюро економічної безпеки України
|757 991,1
|Вищий антикорупційний суд
|291 988,6
|Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
|188 724,5
Джерело: Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
Рік 2024-й
Фінансування антикорупційних органів, закладене в Законі України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", значно перевищує суми витрат в 2023 році. Чи то у держави стало більше грошей, чи то органи боротьби з корупцією продемонстрували небачену досі ефективність, чи просто "дуже гроші потрібні" — причина такої щедрості держави незрозуміла.
Закладена на 2024 рік сума витрат в добрих півтора рази перевершує минулорічну суму — 8,9 млрд грн проти 6,1 млрд грн в 2023 році.
Так, утримання Державного бюро розслідувань обійдеться бюджету країни майже в 3,8 мільярди гривень.
Далі в рейтингу "мільярдерів" йдуть Національне антикорупційне бюро з сумою фінансування в 1,9 млрд грн, Бюро економічної безпеки з понад 1,3 млрд грн, та Національне агентство з питань запобігання корупції з майже аналогічною сумою в 1,3 млрд грн.
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Як і вищезгадані структури, в півтора рази більше, ніж минулого року, отримає і Вищий антикорупційний суд. Для нього в держбюджеті заплановані понад 433 млн грн.
Єдиним антикорупційним держорганом, фінансування якого майже не змінилось порівняно з минулим роком, є Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Для нього на 2024-й заплановано 189 млн грн, що більше показника минулого року лише на 340 тисяч гривень.
У вигляді таблички це має такий вигляд.
Планове фінансування антикорупційних органів України в 2024 році, тис. грн
|Державне бюро розслідувань
|3 769 367,7
|Національне антикорупційне бюро України
|1 875 353,5
|Бюро економічної безпеки України
|1 347 594,4
|
Національне агентство з питань запобігання корупції
|1 305 102,4
|Вищий антикорупційний суд
|433 353,6
|Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
|189 064,3
Джерело: Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
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