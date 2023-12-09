Скільки коштує державі боротьба з корупцією

Учасниця антикорупційних протестів під будівлею Офісу Президента України в Києві 9 грудня 2020 року. Фото: Радіо Свобода / Сергій Нужненко

В Україні достатньо антикорупційних державних органів, щоб ефективно боротися з цим суспільним злом. Наскільки їхня діяльність результативна — питання дискусійне. Попри те, коштує їхня робота державі недешево.

Подивимося, у яку "копієчку влітає" державі утримувати власні антикорупційні структури.

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Для розуміння тенденції порівняємо витрати на їхнє фінансування з державного бюджету в 2023 році та суми, заплановані на 2024 рік.

Для аналізу візьмемо шість державних органів, безпосередньо покликаних боротися корупцією:

Вищий антикорупційний суд

Національне антикорупційне бюро України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державне бюро розслідувань

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Бюро економічної безпеки України

Упереджуючи можливе запитання читачів, заздалегідь погодимося з тим аргументом, що в Україні боротьбою з корупцією займаються й інші державні органи, наприклад, СБУ, МВС, і навіть Рахункова палата. Але варто зазначити, що саме антикорупційна робота не є основним профілем їхньої діяльності. Тому в нашу вибірку вони не потрапили.

Скільки коштує утримувати антикорупційні органи в Україні

Рік 2023-й

Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", на утримання шести вищезазначених державних органів в поточному році має бути витрачено загалом 6,1 мільярди гривень.

Найдорожче з шести перелічених органів державі обходиться утримання Державного бюро розслідувань — понад 2,4 мільярди на поточний рік.

Далі в рейтингу "дороговизни" йде Національне антикорупційне бюро України з об’ємом фінансування майже 1,3 млрд грн. Це шалена сума. Проте це майже вдвічі менше, ніж отримає ДБР.

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З річним "цінником" понад мільярд до списку попадає також Національне агентство з питань запобігання корупції. Утримувати його державі коштує майже 1,2 млрд грн.

Серед держорганів з більш скромними запитами — Бюро економічної безпеки України (758 млн грн), Вищий антикорупційний суд (292 млн грн) і Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (189 млн грн).

У вигляді таблички це має такий вигляд.

Фінансування антикорупційних органів України в 2023 році, тис. грн

Державне бюро розслідувань 2 428 676,6 Національне антикорупційне бюро України 1 261 870,4 Національне агентство з питань запобігання корупції 1 171 199,4 Бюро економічної безпеки України 757 991,1 Вищий антикорупційний суд 291 988,6 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 188 724,5

Джерело: Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Рік 2024-й

Фінансування антикорупційних органів, закладене в Законі України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", значно перевищує суми витрат в 2023 році. Чи то у держави стало більше грошей, чи то органи боротьби з корупцією продемонстрували небачену досі ефективність, чи просто "дуже гроші потрібні" — причина такої щедрості держави незрозуміла.

Закладена на 2024 рік сума витрат в добрих півтора рази перевершує минулорічну суму — 8,9 млрд грн проти 6,1 млрд грн в 2023 році.

Так, утримання Державного бюро розслідувань обійдеться бюджету країни майже в 3,8 мільярди гривень.

Далі в рейтингу "мільярдерів" йдуть Національне антикорупційне бюро з сумою фінансування в 1,9 млрд грн, Бюро економічної безпеки з понад 1,3 млрд грн, та Національне агентство з питань запобігання корупції з майже аналогічною сумою в 1,3 млрд грн.

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Як і вищезгадані структури, в півтора рази більше, ніж минулого року, отримає і Вищий антикорупційний суд. Для нього в держбюджеті заплановані понад 433 млн грн.

Єдиним антикорупційним держорганом, фінансування якого майже не змінилось порівняно з минулим роком, є Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Для нього на 2024-й заплановано 189 млн грн, що більше показника минулого року лише на 340 тисяч гривень.

У вигляді таблички це має такий вигляд.

Планове фінансування антикорупційних органів України в 2024 році, тис. грн

Державне бюро розслідувань 3 769 367,7 Національне антикорупційне бюро України 1 875 353,5 Бюро економічної безпеки України 1 347 594,4 Національне агентство з питань запобігання корупції 1 305 102,4 Вищий антикорупційний суд 433 353,6 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 189 064,3

Джерело: Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

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