Работа в Украине — известно, сколько граждан не работают по специальности

Работник заведения общепита. Фото: Freepik

В Украине большая часть граждан работает не по полученной специальности. Кто-то сразу сменил сферу деятельности, а некоторые переквалифицировались значительно позже.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Rakuten Viber.

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Результаты исследования по работе по специальности

Согласно итогам опроса, 40% украинских граждан заявили, что сейчас работают не по специальности:

сразу начали карьеру в другой сфере — 17%;

изменили сферу деятельности значительно позже — 21%.

Также практически 20% опрошенных сообщили, что не работают вообще, 5% респондентов сказали, что приходится работать в сопредельной сфере.

Около 34% опрошенных заявили, что решили не менять работу со студенческих лет.

При этом около половины тех граждан, которые не работают по специальности (доля в 21% от общего количества), сказали, что после обучения по специальности все же работали.

17% общего количества опрошенных граждан заявили, что никогда не работали по специальности. После учебы занимаются совсем другой деятельностью.

Около 3% сказали, что работают по другой специальности, то есть решили получить второе образование.

Соответствующий опрос провели анонимно в онлайн-режиме среди 72 тыс. украинских пользователей мессенджера Viber.

Отношение к удаленной работе

Также Rakuten Viber узнал отношение украинцев к дистанционной работе. В опросе приняли 30 тысяч пользователей.

Из них 24% сказали, что предпочитают удаленную работу, поскольку это позволяет лучше сосредоточиться и иметь более высокие показатели деятельности. 9% украинцев сообщили, что им удобно работать в любом формате, для 4% респондентов не принципиально, как именно работать. 46% не работают дистанционно.

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Напомним, за последний год четверть IT-специалистов была уволена или не продлила контракт. Еще 16% специалистов ушли с работы или проекта по собственному желанию, а 8% отправляли на "бенч" или в неоплачиваемый отпуск.

Также мы писали, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев на несколько тысяч гривен меньше.