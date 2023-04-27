Українцям без вищої освіти пропонують роботу із зарплатою 35 тисяч гривень: деталі

Рукостискання між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.

Про це повідомляє Biz Today.

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Вакансії з зарплатою від 35 тисяч гривень

Водій-міжнародник, який перевозить вантажі, може розраховувати на середній дохід у 50 тисяч гривень. У нього лише повинні бути права категорії РЄ.

Таксист може заробляти у середньому від 15 до 45 тисяч гривень. Заробітна плата залежить від наявності власної автівки, навичок та часу, що приділяється роботі.

Операційний менеджер отримує близько 35 тисяч гривень. Його обов'язками є організація та координація роботи складів. Претендентам на цю вакансію потрібно досконало знати англійську мову на рівні від Upper Intermediate та вище, а також вміти працювати з програмами MS Office та 1С.

Рієлтор отримує від 15 до 80 тисяч гривень на місяць. Заробітна плата залежить від відсотка та кількості угод, укладених на місяць.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.

Також ми писали, що у Румунії з понад 3,5 млн українців, які прибули після 24 лютого минулого року, тимчасово оселилися близько 100 тисяч осіб. На початок квітня роботу у цій країні знайшли 6 тисяч громадян, свідчать офіційні дані.