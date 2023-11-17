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Скільки українців не працюють за фахом — дані дослідження

17 листопада 2023 09:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — відомо, скільки громадян не працюють за фахом
Працівник закладу громадського харчування. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні велика частина громадян працюють не за отриманою спеціальністю. Хтось одразу змінив сферу діяльності, а дехто перекваліфікувався значно пізніше.

Про це свідчить опитування, яке провела компанія Rakuten Viber.

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Результати дослідження щодо роботи за фахом

Згідно з підсумками опитування, 40% українських громадян заявили, що зараз працюють не за фахом:

  • одразу почали кар'єру в іншій сфері — 17%;
  • змінили сферу діяльності значно пізніше — 21%.

Також практично 20% опитаних повідомили, що не працюють взагалі, 5% респондентів сказали, що доводиться працювати у суміжній сфері.

Близько 34% опитаних заявили, що вирішили не змінювати роботу зі студентських років.

При цьому близько половини тих громадян, які не працюють за спеціальністю (частка у 21% від загальної кількості), сказали, що після навчання за фахом все ж певний час працювали.

17% від загальної кількості опитаних громадян заявили, що ніколи не працювали за спеціальністю. Після навчання займаються зовсім іншою діяльністю.

Близько 3% сказали, що працюють за іншим фахом, тобто вирішили отримати другу освіту.

Відповідне опитування провели анонімно в онлайн-режимі з-поміж 72 тис. українських користувачів месенджера Viber.

Ставлення до віддаленої роботи

Також Rakuten Viber дізнався ставлення українців до дистанційної роботи. В опитуванні взяли 30 тисяч користувачів.

З них 24% сказали, що віддають перевагу віддаленій роботі, оскільки це дозволяє краще зосередитись та мати вищі показники діяльності. 9% українців повідомили, що їм зручно працювати у будь-якому форматі, для 4% респондентів — не принципово, як саме працювати. 46% не працюють дистанційно.

Більше про роботу в Україні

Нагадаємо, за останній рік чверть IT-спеціалістів була звільнена або ж не продовжила контракт. Ще 16% фахівців пішли з роботи чи проєкту за власним бажанням, а 8% відправляли на "бенч", або в неоплачувану відпустку.

Також ми писали, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — на кілька тисяч гривень менше.

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