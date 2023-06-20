Пенсии в Украине — как повлияет на размер выплат сокращения заработков

Кошелек с денежными купюрами. Фото: google.com

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что сокращение заработков граждан во время войны окажет негативное влияние на размер выплат. Однако удара можно избежать, зная определённые нюансы.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Как отмечают в ПФУ, порядок выплаты пенсий прописан в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ему, для исчисления пенсии учитывают заработную плату за все периоды страхового стажа гражданина, начиная с июля 2000 года. В случае желания пенсионеров и при подтверждении справки о зарплате первичными документами для расчета пенсии также могут учитывать зарплату за любые 60 календарных месяцев трудового стажа подряд по 30 июня 2000 года.

Зарплату за каждый месяц из указанного периода учитывают для исчисления пенсий с помощью индивидуального коэффициента зарплаты, определяемого путем сопоставления зарплаты человека со средней зарплатой по Украине в этом месяце.

Закон предоставляет гражданам возможность исключать из периода, за который учитывают зарплату для исчисления пенсий, месяцы с наиболее невыгодным заработком и соответственно низкими коэффициентами.

Сохранят ли стаж беженцам

Также специалисты Пенсионного фонда объяснили, что работу украинцев за границей также могут отнести к трудовому стажу для будущей пенсии в Украине. Годы стажа, полученного гражданином на работе в другой стране, примут во внимание в случае, если не хватит лет для назначения пенсионной выплаты.

У Украины и некоторых других государств есть соглашение в сфере социального обеспечения. При необходимости трудовой стаж, который человек получил за время пребывания за границей, может учитывать ПФУ.

Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что граждане после внедрения второго уровня пенсионной системы смогут самостоятельно выбирать пенсионный фонд для взносов. Однако такая возможность появится не сразу.