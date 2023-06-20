Пенсії в Україні — як вплине на розмір виплат скорочення заробітків

Гаманець із грошовими купюрами. Фото: google.com

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що скорочення заробітків громадян під час війни негативно вплине на розмір виплат. Однак удару можна уникнути, знаючи певні нюанси.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Як зазначають у ПФУ, порядок виплати пенсій прописаний у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ним, для обчислення пенсії враховують заробітну плату за всі періоди страхового стажу громадянина, починаючи з липня 2000 року. У разі бажання пенсіонерів та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами для обрахунку пенсії також можуть враховувати зарплату за будь-які 60 календарних місяців трудового стажу поспіль по 30 червня 2000 року.

Зарплату за кожен місяць із зазначеного періоду враховують для обчислення пенсій за допомогою індивідуального коефіцієнта зарплати, який визначають шляхом співставлення зарплати людини із середньою зарплатою по Україні цього місяця.

При цьому закон надає громадянам можливість виключати з періоду, за який враховують зарплату для обчислення пенсій, місяці із найбільш невигідним заробітком та відповідно низькими коефіцієнтами.

Чи збережуть стаж біженцям

Також фахівці Пенсійного фонду пояснили, що роботу українців за кордоном також можуть зарахувати до трудового стажу для майбутньої пенсії в Україні. Роки стажу, який громадянин отримав на роботі в іншій країні, візьмуть до уваги у разі, якщо не вистачатиме років для призначення пенсійної виплати.

Україна та деякі інші держави мають угоду у сфері соціального забезпечення. За потреби трудовий стаж, який людина отримала за час перебування за кордоном, може враховувати ПФУ.

Нагадаємо, українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Також ми писали, що громадяни після впровадження другого рівня пенсійної системи самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.