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Словакия запретила импорт некоторой агропродукции из Украины до конца года

16 сентября 2023 19:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Словакия запретила импорт некоторой агропродукции из Украины до конца года
Украинское зерно. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Словакия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Запрет будет действовать до конца 2023 года.

Об этом сообщает премьер-министр Словакии Людовит Одор.

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"Она будет действовать до конца года на те же четыре товара, то есть пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника. Мы должны предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров", — сказал премьер-министр.

В то же время, по словам Одора, его страна продолжит работать с Еврокомиссией и другими членами ЕС, чтобы найти решение. Если это удастся сделать, Словакия готова снять запрет.

Напомним, что 15 сентября Европейская Комиссия должна была определиться с дальнейшей судьбой моратория на экспорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза.

При этом в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по требованию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября. Упомянутая пятерка стран заявляла о намерениях продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары.

15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставку украинского зерна. Таким образом, после 15 сентября ЕС не будет продолжать ограничения на импорт.

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