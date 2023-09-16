Словаччина заборонила імпорт деякої агропродукції з України до кінця року

Українське зерно. Фото ілюстративне: google

Словаччина заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Заборона діятиме до кінця 2023 року.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

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"Вона діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари, тобто пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів", — сказав прем'єр-міністр.

Водночас, за словами Одора, його країна продовжить працювати з Єврокомісією та іншими членами Єс для того, щоб знайти рішення. Якщо це вдасться — Словаччина готова зняти заборону.

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська Комісія мала визначитися із подальшою долею мораторію на експорт української агропродукції до країн Європейського Союзу.

При цьому, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії на вимогу цих країн. 5 червня дія заборони була продовжена до 15 вересня. Згадана п'ятірка країн заявляла про наміри продовжити заборону на імпорт до кінця року та розширити її на деякі інші товари.

15 вересня стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Таким чином, після 15 вересня ЄС не продовжуватиме обмеження на імпорт.