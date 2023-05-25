Смарт-квартиры снова в моде: какое жилье покупают украинцы

Новостройка в Одессе. Фото: Google

На рынке недвижимости существенно снизилась популярность на двух- и трехкомнатные квартиры. Теперь все больше стали покупать маленькие смарт-квартиры. Особенно, когда это жилье с ремонтом.

Об этом пишут аналитики рынка недвижимости портала Минфин.

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Эксперты говорят, что спрос на жилье в Украине постепенно восстанавливается во всех регионах, кроме востока и юга.

"С марта прослеживается активизация первичного рынка недвижимости. Вдвое возрос спрос на квартиры, сравнивая с предыдущими месяцами. Еженедельно укрепляется положительная динамика в виде запросов, визитов в отделы продаж и сделок покупки", — констатируют аналитики.

Покупают жилье в основном в комплексах с готовностью более 60%, где уже сформирован теплый контур: каркас, фасады и остекление.

Жилье небольших размеров

Аналитики также пишут, что украинцы активнее начали искать жилье небольших размеров, начиная от 15 кв. м. В готовых домах инвесторы готовы оплатить такие квартиры сразу. И застройщики не исключают, что совсем скоро такое жилье будет в дефиците.

Также все чаще покупатели ищут квартиры, где можно жить сразу, без предварительного ремонта. Это особенно актуально для внутренне перемещенных лиц.

Новости.LIVE писали, что в Украине правительство выделило на государственную программу "єВідновлення" более 4 миллиардов гривен. Поскольку этих средств недостаточно, ищут дополнительные источники финансирования для покрытия ремонтов разрушенного жилья украинцев.

Напомним, оккупационные власти Крыма "национализировали" квартиру Президента Украины Владимира Зеленского. Также оккупанты отобрали 57 объектов, принадлежащих Меджлису.