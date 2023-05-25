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Смарт-квартири знову в моді: яке житло купують українці

25 травня 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Смарт-квартири знову в моді: яке житло купують українці
Новобудова в Одесі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На ринку нерухомості суттєво знизилася популярність на дво- та трикімнатні квартири. Зараз все більше почали купувати маленькі смарт-квартири. Особливо, коли це житло з ремонтом.

Про це пишуть аналітики ринку нерухомості порталу "Мінфін".

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Експерти кажуть, попит на житло в Україні поступово відновлюється у всіх регіонах, окрім сходу та півдня.

"З березня простежується активізація первинного ринку нерухомості. Вдвічі зріс попит на квартири, порівнюючи з попередніми місяцями. Щотижня зміцнюється позитивна динаміка у вигляді запитів, візитів до відділів продажу та угод купівлі", — констатують аналітики.

Купують житло здебільшого у комплексах із готовністю понад 60%, де вже сформований теплий контур: каркас, фасади та скління. 

Житло невеликих розмірів

Аналітики також пишуть, що українці активніше почали шукати житло невеликих розмірів, починаючи від 15 кв м. У готових будинках інвестори готові оплатити такі квартири відразу. І забудовники не виключають, що вже зовсім скоро таке житло буде в дефіциті.

Також дедалі частіше покупці шукають квартири, в яких можна жити одразу, без попереднього ремонту. Особливо це актуально для внутрішньо переміщених осіб. 

Новини.LIVE писали, що в Україні уряд виділив на державну програму "єВідновлення" понад 4 мільярди гривень. Оскільки цих коштів недостатньо, шукають додаткові джерела фінансування на покриття ремонтів зруйнованого житла українців.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Президента України Володимира Зеленського. Також окупанти відібрали 57 об'єктів, які належать Меджлісу.

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