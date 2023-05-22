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Компенсації на житло: в уряді заявили, що на всіх не вистачить коштів

22 травня 2023 13:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Компенсації на житло — в уряді кажуть, що на всіх не вистачить коштів
Будинок у Києві, пошкоджений від ракетної атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні уряд виділив на державну програму "єВідновлення" понад 4 мільярди гривень. Оскільки цих коштів недостатньо, шукають додаткові джерела фінансування на покриття ремонтів зруйнованого житла українців.

Про це повідомляє видання DW.

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Дефіцит коштів програми "єВідновлення"

Як розповіла заступниця голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна, уряд виділив в рамках програми "єВідновлення" 4,4 млрд гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Проте якщо всі, хто подає заявку на компенсацію отримає максимально по 200 тис.  грн, то виділених коштів вистачить тільки на 22 тисячі об'єктів. Тоді як тих, кому потрібна така допомога, значно більше.

Як свідчать спільні підрахунки зі Світовим банком, через війну було пошкоджено житло близько двох мільйонів українців. За даними облдержадміністрацій, зафіксовано 18 тисяч багатоквартирних і 42 тисячі приватних будинків.

"У реєстрі пошкодженого та знищеного майна є 80 тисяч повідомлень про руйнування інфраструктури. Тому ми шукаємо інші джерела фінансування програми", — повідомила представниця відомства.

У зв'язку з цим уряд розраховує, що у майбутньому це можуть покрити гранти Світового банку, додала Азархіна.

Скільки вже заявок подали українці

За перші дні дії програми "єВідновлення" українці подали майже 12 тисяч заявок. Найбільше повідомлень надійшло з Харківської, Київської та Миколаївської областей. Зокрема, 56% заявок стосуються допомоги у ремонті квартири, 43% — приватного будинку, близько 1% — інших житлових приміщень, додала заступниця голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Нагадаємо, відсьогодні українці почнуть отримувати гроші на відновлення житла, яке було не повністю зруйноване, а пошкоджене. Та оскільки програма недосконала, експерти радять українцям збирати докази самостійно, щоб показати їх державній комісії. 

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