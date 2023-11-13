Помощь беженцам в Германии вырастет — как изменятся суммы выплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Германии украинским беженцам оказывается помощь наравне с немцами. По планам правительства, в 2024 году размер выплат увеличится.

Об этом информирует Вundesregierung.de.

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По данным правительства, в следующем году по плану будут повышены стандартные ставки социальной помощи. Соответствующее постановление утвердил Федеральный совет.

Как говорится на официальном правительственном сайте, все граждане, зависящие от социальной помощи или помощи Bürgergeld, с января 2024-го будут получать больше денег.

"Одинокие взрослые будут получать 563 евро в месяц — на 61 евро больше, чем раньше", — отмечается в сообщении.

Со следующего года стандартные размеры соцпомощи и помощи Bürgergeld вырастут на 12%. Помощь Bürgergeld выплачивают как основное обеспечение для соискателей как гражданам Германии, так и гражданам Украины с временной защитой.

Размеры выплат в 2024 году будут следующие:

одиноким лицам/одиноким родителям будут выплачивать 563 евро (сейчас 502 евро);

семейным парам на одного партнера — 506 евро (в этом году 451 евро);

взрослые в заведениях — 451 евро (в 2023 году 402 евро);

подросткам 14-17 лет — 471 евро (сейчас 420 евро);

детям 6-13 лет — 390 евро (сейчас 348 евро);

детям до 5 лет — 357 евро (в этом году 318 евро).

Также вырастут суммы на личные школьные принадлежности на 12%. В первой половине учебного года пособие увеличится со 116 до 130 евро, во второй половине года — с 58 до 65 евро.

Заработки украинцев в Германии

Как известно, основная часть вынужденных украинских мигрантов находится в Польше и Германии.

Уязвимые категории граждан Украины, приехавшие в Германию после февраля прошлого года, получают помощь. Те, кому удалось трудоустроиться, получают в среднем зарплату в 1550 евро. В основном работают на неполную ставку, посещают оплачиваемое обучение и практику.

Женщины значительно чаще работают неполный день, чем мужчины, потому зарабатывают существенно меньше: 1200 евро вместо 2300 (у мужчин).

Больше о помощи

Норвегия выделила для Украины дополнительные 84 миллиона евро на гуманитарную помощь. Денежные средства были предоставлены через профильные организации Норвегии.

Также мы писали, что украинские беженцы продолжают получать социальные выплаты во многих странах Европы. Больше украинцам платят в Бельгии — 1140 евро (45 429 грн) на взрослого.