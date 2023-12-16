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Соцпомощь в 2024-м — в Украине по-новому начнут назначать выплаты

16 декабря 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Соцвыплаты и компенсации — власти планируют передавать данные украинцев за границу
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство социальной политики анонсировало масштабное изменение в вопросе назначения разных видов социальной помощи и компенсаций украинцам, начиная с 2024 года. Нововведение коснется всех возможных выплат.

Это следует из соответствующего проекта приказа Минсоцполитики.

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Так, в проекте приказа Министерства отмечается, что планируют обновить форму заявления о назначении абсолютно всех видов соцпомощи и денежных компенсаций.

Проект приказа должен пройти этап обсуждения. Для этого его разместили на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно предложению, касающемуся обновленной формы заявления, граждане, которые получат право на такие выплаты, будут давать согласие на передачу информации, если речь идет о помощи, финансируемой странами Запада.

 

помощь выплаты
Источник: fpsu.org.ua

В Минсоцполитики хотят добавить в заявление новую норму, согласно которой украинцы будут соглашаться на передачу при необходимости персональных данных относительно себя и всех членов семьи:

  • властям иностранных государств;
  • международным организациям;
  • донорским учреждениям.

При таких условиях будет происходить помощь и мониторинг.

"Реализация акта повлияет на интересы получателей всех видов пособий и компенсаций", — отмечается в проекте.

Больше о финпомощи

Напомним, что у украинцев есть возможность получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации, которая борется с голодом и его первопричинами во всем мире Action Against Hunger (ACF). Для этого нужно соответствовать определенным условиям.

Также мы писали, что государство в 2024 году обещает расширить программу помощи гражданкам Украины, которые стремятся открыть собственное дело. В ее рамках украинки смогут пройти образовательный курс и получить 1 тыс. долларов.

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