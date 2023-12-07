Допомога для українок — хто зможе отримати 1 тис. доларів у 2024 році

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

Держава у 2024 році обіцяє розширити програму допомоги для громадянок України, які прагнуть відкрити власну справу. В її рамках українки зможуть пройти освітній курс та отримати по 1 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Читайте також:

Деталі програми "Мрій та Досягай"

Йдеться про жіночу освітню онлайн-академію "Мрій та Досягай", в рамках якої можна отримати знання з цифрових технологій, покликані допомогти втілити власні бізнес-ідеї.

У 2023 році 80 українок отримали знання, які необхідні на відкриття чи перезапуск онлайн-бізнесу, та ваучери на власну справу у сумі 1 тис. доларів.

Програму реалізують Impact Force та Мінцифри за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Загалом жінки надіслали більш ніж 1,3 тис. заявок з України та Польщі. Навчальна програма містила 11 модулів, а також менторську підтримку від 20 бізнес-експертів.

Як наголошують у пресслужбі, наступного року програму масштабують та оголосять новий набір учасниць. У ній зможуть взяти участь жінки з числа внутрішньо переміщених осіб.

"Через повномасштабну війну багато жінок були змушені покинути свої домівки та залишилися без джерела доходу. Щоб підтримати їх, було створено жіночу інтенсивну освітню онлайн-академію "Мрій та Досягай", завдяки якій вони здобули знання щодо цифрових технологій, що допоможе розпочати або розвинути власний бізнес", — йдеться у повідомленні уряду.

Також відеолекції доступні на порталі Дія.Бізнес.

Більше про допомогу

Нагадаємо, частина українців може оформити грошову допомогу від УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сума становить 5,8 тисячі гривень на місяць на одну людину.

Також ми писали, що Світовий банк надасть Україні фінансування в обсязі 1,2 млрд доларів на проєкти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.