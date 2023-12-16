Соцвиплати та компенсації — влада планує передавати дані українців за кордон

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство соціальної політики анонсувало масштабну зміну у питанні призначення різних видів соціальної допомоги та компенсацій українцям, починаючи з 2024 року. Нововведення зачепить усі можливі виплати.

Це випливає з відповідного проєкту наказу Мінсоцполітики.

Читайте також:

Нововведення у виплатах у 2024 році

Так, у проєкті наказу Міністерства зазначається, що планують оновити форму заяви про призначення абсолютно всіх видів соцдопомоги та грошових компенсацій.

Проєкт наказу має пройти етап обговорення. Для цього його розмістили на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з пропозицією, що стосується оновленої форми заяви, громадяни, які отримають право на такі виплати, надаватимуть згоду на передачу інформації, якщо йдеться про допомогу, яку фінансують країни Заходу.

Джерело: fpsu.org.ua

У Мінсоцполітики хочуть додати у заяву нову норму, відповідно до якої українці погоджуватимуться на передання за потреби персональних даних щодо себе та всіх членів родини:

владам іноземних держав;

міжнародним організаціям;

донорським установам.

За таких умов відбуватиметься надання допомоги та моніторинг.

"Реалізація акта матиме вплив на інтереси отримувачів усіх видів допомог та компенсацій", — наголошується у проєкті.

Більше про фіндопомогу

Нагадаємо, що українці мають можливість отримати фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації, яка бореться з голодом та його першопричинами у всьому світі Action Against Hunger (ACF). Для цього потрібно відповідати певним умовам.

Також ми писали, що держава у 2024 році обіцяє розширити програму допомоги для громадянок України, які прагнуть відкрити власну справу. В її рамках українки зможуть пройти освітній курс та отримати по 1 тис. доларів.